Les Raptors et d’anciens Leafs iront à London pour s’opposer à la haine

Les Raptors de Toronto et les anciens des Maple Leafs tiendront des événements à London, les 2 et 3 octobre prochains, en appui à la communauté secouée par un crime haineux en juin.

L'équipe de basketball de la Ville Reine tiendra sa pratique annuelle ouverte au public au Budweiser Gardens le 2 octobre dans le cadre de sa préparation pour la saison 2021-2022. Le lendemain, d'anciens joueurs des Maple Leafs tels que Wendel Clark, Darcy Tucker et Rick Vaive s'affronteront.

Les deux organisations ont choisi d'aller à London, théâtre d'un crime haineux qui a fait 4 morts et un blessé dans la même famille au début du mois de juin, en guise de soutien [à la communauté], pour s'opposer à la haine partout et en tout lieu et pour utiliser le pouvoir du sport pour rassembler les gens .

Seules 1000 personnes pourront assister à chacun des événements en raison des restrictions sanitaires en vigueur en Ontario. Le prix d'entrée est un don minimal de 20 $.

Les profits iront à la campagne Change the Game de la fondation MLSEMaple Leafs Sports & Entertainment , qui vise à éliminer les obstacles auxquels sont confrontés les jeunes dans le développement de leur potentiel, indiquent les Raptors et les Maple Leafs.

Comme l'a dit Nelson Mandela, le sport a le pouvoir d'unir les gens comme peu d'autres choses peuvent le faire. MLSE et ses équipes voulaient montrer leur soutien envers London et la communauté musulmane après les événements tragiques de l'été dernier et utiliser la portée de nos équipes pour s'opposer à la haine, à la violence et au racisme , a déclaré Teri Dennis-Davies, vice-présidente du public et de l'inclusion chez Maple Leaf Sports & Entertainment.