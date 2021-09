Enlèvement de Faqir Ali : la police retrouve des véhicules et cherche 3 suspects

Le premier véhicule, un Ford Edge de 2015, a été localisé sur le boulevard Beach, en bordure du lac Ontario.

Les forces de l’ordre recherchent trois suspects et ont été en mesure de décrire le profil de deux d’entre eux. Le premier est un homme noir mince ou maigre, pantalon foncé et haut foncé d’un peu plus de 1 m 80. L’autre est aussi un homme noir portant un survêtement gris et une écharpe décrite comme un "chiffon doo" sur la tête d’environ 1 m 85, selon la police.

Ces suspects ont été vus pour la dernière fois en train de fuir en direction de Niagara sur le chemin Eastport en vers le boulevard Nikola Tesla dans le deuxième VUSvéhicule utilitaire sport noir, détaille la police de Hamilton dans un communiqué. Ce VUS noir a depuis été localisé et saisi à Hamilton par la police. Aucun autre détail sur ce véhicule ne sera fourni pour le moment, car les détails entourant sa récupération font l'objet d'une enquête.

Faqir Ali, retrouvé dans un état grave dans la matinée de jeudi aux abords du boulevard Beach, en bordure du lac Ontario, est toujours hospitalisé en compagnie de son fils. Les deux hommes sont dans un état stable, selon la police.

Faqir Ali. Photo : Fournie par la police de Hamilton

La police ne précise pas si le Ford Edge a été retrouvé près de M. Ali.

Le fils mort lors de l’enlèvement au domicile de la famille dans le quartier Mount Hope a été identifié comme Hasnain Ali. Il était âgé de 21 ans.

Les forces de l'ordre affirment ignorer les motifs qui ont mené à l'enlèvement et à la fusillade au domicile de la famille Ali.

Les enquêteurs demandent aux membres du public de leur faire parvenir toute vidéo montrant un Ford Edge noir immatriculé CSKC 111, qui se serait déplacé le long du boulevard Beach entre 4 h 30 et 9 h jeudi matin.