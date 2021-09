Le CLSC de Rivière-Saint-Jean fermé quelques jours faute d’employés

Le Centre local de services communautaires (CLSC) de Rivière-Saint-Jean, en Minganie, sera fermé à la population les 23, 24, 27 et 28 septembre en raison du manque de personnel infirmier.

Le Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord demande donc aux résidents du village qui auraient besoin de soins de se rendre au CLSC de Rivière-au-Tonnerre. Il est aussi possible pour eux de se rendre au CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan ou au Centre multiservice de santé et de services sociaux de Havre-Saint-Pierre.

Le CISSS rappelle qu’un service de consultation téléphonique est accessible en tout temps à la ligne Info-Santé en composant le 811.

Depuis plusieurs semaines, le CISSS de la Côte-Nord a dû réduire plusieurs de ses services faute de personnel.