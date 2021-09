Quatre jours consécutifs sans nouveau cas de coronavirus en Abitibi-Témiscamingue

Le nombre de cas actifs diminue en Abitibi-Témiscamingue alors qu’aucun nouveau cas n’a été confirmé dans la région pour une quatrième journée consécutive.

Selon le dernier bilan, six cas actifs sont enregistrés au Témiscamingue et un autre à Rouyn-Noranda. Aucune hospitalisation en lien avec le coronavirus n’a été signalée.

Toutefois, trois autres cas de coronavirus liés au variant Delta ont été confirmés par les méthodes de détection des variants. Selon l’Institut national de santé publique du Québec, 20 cas ont été décelés depuis l’arrivée du variant dans la région.

Jeudi, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue indiquait remarquer une hausse du nombre de demandes pour les tests de dépistages de la COVID-19.

La campagne de vaccination se poursuit aussi dans la région.