Les Maple Leafs mettent en vente des billets qu’ils pourraient annuler

Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), qui possède les Maple Leafs entre autres, refuse de préciser combien de billets ont été mis en vente vendredi, soit pour le match préparatoire du 25 septembre contre le Canadien de Montréal et celui du 5 octobre contre les Sénateurs d'Ottawa.

Dans le cas où la capacité autorisée serait touchée par des réglementations de santé publique et gouvernementales avant le match, MLSEMaple Leaf Sports & Entertainment peut annuler votre billet et vous rembourser dans les 30 jours suivant l'achat par le biais de la méthode de paiement originale. Les détenteurs de billets seront informés dès que possible de tout impact , ont précisé les Maple Leafs sur Twitter.

En vertu des restrictions sanitaires actuelles en Ontario, les Maple Leafs ne sont autorisés qu'à 1 000 spectateurs puisqu'il s'agit d'un événement sportif à l'intérieur. La limite à l'extérieur est de 15 000 personnes.

Un porte-parole du gouvernement Ford indique qu'il attend de voir l'impact du retour en classe et du retour des Ontariens au travail avant de hausser la limite de spectateurs pour les environnements touchés par l'entrée en vigueur du passeport vaccinal dans la province le 22 septembre, y compris l'aréna Banque Scotia.

MLSEMaple Leaf Sports & Entertainment dit qu'elle continue d'espérer un retour à la pleine capacité pour ses salles.