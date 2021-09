Pandémie oblige, le Gala du homard du Théâtre Cercle Molière devient le Galamaison

Rebaptisé le Galamaison, l’événement se déroule le 25 septembre dès 19 h 15.

Pour cette 45e édition du Gala du homard, il est possible d’acheter un billet à 25 $ pour y assister virtuellement. Autre option : en déboursant une somme de 200 à 240 $, chaque participant reçoit une trousse d’un repas avec des homards en plus du billet.

Les profits serviront à contribuer à la santé financière du théâtre , particulièrement à financer le Festival théâtre jeunesse (FTJ), explique la directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière, Geneviève Pelletier.

À écouter : Entrevue avec Geneviève Pelletier à l'émission 6 à 9 concernant le Galamaison 2021

Mme Pelletier dit que l’édition de 2020 a permis d’amasser de 50 000 à 55 000 $, mais que cette année, l’organisme croit pouvoir amasser plus de fonds. Mme Pelletier mentionne que le TCMThéâtre Cercle Molière organisera un encan virtuel durant la soirée.

Les tirages de prix permettront de financer directement la programmation jeunesse qui se développe. [...] Les gens peuvent y participer dès maintenant, donc on espère peut-être récolter un peu plus d’argent cette année. Une citation de :Geneviève Pelletier, directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière.

Le Théâtre Cercle Molière rappelle que ceux qui achètent un billet contribuent à la santé financière du théâtre. Photo : Radio-Canada / Caroline Touchette

L’organisme souhaite présenter le FTJFestival théâtre jeunesse en présentiel et en virtuel, ce que la directrice générale qualifie de binôme hybride . Étant donné la double formule, ça prend plus de financement , dit Mme Pelletier.

L’avenir du format virtuel au TCM Théâtre Cercle Molière

Geneviève Pelletier explique que le Théâtre Cercle Molière explore l’idée d’offrir une formule hybride même au-delà de la pandémie.

Ça offre la chance aux gens de vivre leur gala comme ils le souhaitent , explique Mme Pelletier. Elle raconte que l’année dernière, elle et ses amis ont créé leur propre gala à la maison, ce qui laisse la place à plus de créativité et plus de flexibilité pour les gens qui y participent.

La formule avec repas peut être achetée jusqu’au dimanche 19 septembre, déclare le Théâtre Cercle Molière sur son site web.

Avec les informations de Patricia Bitu Tshikudi