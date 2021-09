Le Musée des beaux-arts de Winnipeg renomme des œuvres autochtones

Des titres d’œuvres étaient jugés inappropriés pour définir les Autochtones.

Coordonnatrice des programmes d’apprentissage, Aline Halischak indique que si les gens voient les titres inadaptés aux réalités actuelles, ils pourraient avoir de mauvaises intentions ou acquérir de mauvaises connaissances et penser que ce mot est bon à utiliser .

Le WAGMusée des beaux-arts de Winnipeg a mis en place un processus inclusif pour parvenir à renommer ces oeuvres. Des membres des Premières Nations ont été appelés à participer pour donner aux œuvres un titre qui représentaient leurs communautés. De plus, les changements se sont faits en collaboration avec des descendants des artistes.

On va dans cette communauté-là, on parle aux aînés et on détermine un nouveau nom ou un nouveau titre pour l’œuvre. Le nouveau titre est très souvent dans la langue de la communauté autochtone d’où ça vient , explique Mme Halischak.

Aline Halischak, coordonnatrice des programmes d’apprentissage au Musée des beaux-arts de Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Les noms originaux des œuvres sont toutefois conservés. Ils sont présentés comme titres secondaires. Ainsi, il sera plus facile de retrouver ces œuvres dans des archives ou dans la littérature, souligne Mme Halischak.

En plus d’être plus respectueux des Premières Nations, le changement de nom permettra de valoriser les langues autochtones, indique-t-elle.

On a du français et de l’anglais ici, mais ça, c’est vraiment de l’Europe , dit-elle. Les langues autochtones sont encore plus canadiennes que ces deux langues-là .

Les 57 œuvres ne représentent qu’une fraction de la collection du WAGMusée des beaux-arts de Winnipeg , qui possède 28 000 pièces.

En mars 2021, le WAGMusée des beaux-arts de Winnipeg a inauguré son nouveau pavillon d’art inuit Qaumajuq, un mot inuktitut qui signifie c’est brillant, c’est lumineux .

Le WAGMusée des beaux-arts de Winnipeg invite le public à une soirée, le 22 septembre, pour présenter et discuter de ce projet de décolonisation de sa collection.

Avec les informations d’Émile Lapointe