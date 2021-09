Adele, Billie Eilish et Lorde dans le nouveau top 500 du Rolling Stone

Dans le top 5, Respect arrive tout juste devant Fight the Power de Public Enemy, A Change is Gonna Come de Sam Cooke, Like a Rolling Stone de Bob Dylan (l’ancien numéro 1) et Smells Like Teen Spirit de Nirvana.

La liste originale des 500 meilleures chansons, publiée en 2004, est l’un des articles les plus consultés du Rolling Stone, avec des centaines de millions de visionnements sur le site du magazine. Mais beaucoup de choses ont changé depuis 2004, affirme la publication. À cette époque, l’iPod était relativement récent, et Billie Eilish avait 3 ans. Alors nous avons décidé de revisiter la liste entièrement.

Pour créer la nouvelle liste, le magazine a sondé plus de 250 artistes, musiciens, musiciennes, producteurs et productrices, ainsi que des personnalités de l’industrie musicale, des critiques et des journalistes. Chaque personne a envoyé ses 50 chansons préférées au Rolling Stone, qui a ensuite compilé les données.

Des surprises dans le top 100

Alors que la liste de 2004 était dominée par la musique soul et les débuts du rock, la nouvelle version contient plus de hip-hop, de country moderne, de rock indie, de pop latine, de reggae et de R&B , explique le magazine.

Cette ouverture à des genres plus diversifiés donne lieu à quelques surprises dans le top 100, à commencer par le titre Gasolina, de Daddy Yankee, qui se place en 50e position.

D’autres chansons parues après 2004 y font également leur entrée, comme All My Friends de LCD Soundsystem (87e position), Rolling in the Deep d’Adele (82e position), Back to Black d’Amy Winehouse (79e position), Formation de Beyoncé (73e position), All Too Well de Taylor Swift (69e position), Paper Planes de M.I.A. (46e position), Alright de Kendrick Lamar (45e position), Royals de Lorde (30e position), Runaway de Kanye West et Pusha T (25e position) et Dancing on my Own de Robyn (20e position).