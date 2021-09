Ford Canada s’installe à Casselman

L’entreprise de développement immobilier Rosefellow et son partenaire Bertone Development ont annoncé la création d’un important centre industriel d’une superficie d’environ 3 millions de pieds carrés. Le site est situé le long de l’autoroute 417 à Casselman.

Ford Canada sera locataire d’une partie des installations, soit environ 500 000 pieds carrés. Son centre de distribution de pièces automobiles a pour but de desservir l’est ontarien et le Québec.

Selon le ministère des Affaires francophones de l'Ontario, le nouveau centre pourrait créer 150 emplois dans la région.

Le maire de Casselman Daniel Lafleur, à gauche, et l’ancien député provincial Jean-Marc Lalonde, s'entretiennent avec la ministre Caroline Mulroney lors de la première pelletée de terre du projet à Casselman. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La première pelletée de terre du projet a eu lieu vendredi. Plusieurs dignitaires y étaient présents dont les maires de Casselman, la Nation ainsi que la ministre des Transports et ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney.

Au nom de la Municipalité, j’aimerais grandement remercier l’entreprise Ford pour avoir sélectionné Casselman pour son centre de distribution , a dit Daniel Lafleur, maire de Casselman. Un merci spécial aux frères Bertone ainsi qu’à l’entreprise Rosefellow pour avoir contribué à la venue de ce merveilleux projet qui favorisera le développement économique de Casselman ainsi que des Comtés unis de Prescott-Russell .

Le terrain où sera construit le centre de distribution de Ford Canada, au sud de l’autoroute 417 à Casselman. Photo : CBRE

Nous avons travaillé fort avec l’entreprise de développement immobilier Rosefellow, son partenaire Bertone Development et la municipalité de Casselman pour concrétiser la réalisation de ce magnifique projet , précise François St-Amour, maire de la Municipalité de La Nation. Voilà une autre preuve que l’est ontarien demeure une destination de choix pour les entreprises .

Le bâtiment de Ford Canada, dont la construction et l’aménagement seront assurés par Rosefellow et son partenaire Bertone Development, sera d'une superficie de 500 000 pieds carrés. Photo : Gracieuseté : Rosefellow/Bertone

Les travaux d’aménagement du terrain ont débuté cet été, laissant place à beaucoup de spéculation dans la région. Selon les entrepreneurs, le chantier devrait demeurer actif jusqu’en février 2023.

Le centre de distribution de Ford Canada sera construit en respectant avec rigueur toutes les normes environnementales en vigueur , peut-on lire dans un communiqué. Chargeurs pour voitures électriques, toit blanc et système d’éclairage à détecteur de mouvement font partie des initiatives écologiques promises par les entreprises responsables de la construction des installations.

La Municipalité de Casselman mène une étude pour le développement de la portion sud de l’autoroute 417 pour permettre à ce secteur d’être doté d’infrastructures municipales.

En plus du terrain sur lequel sera construit le nouveau centre de distribution, Rosefellow et son partenaire Bertone Development ont pris l'engagement auprès de Casselman et la municipalité de La Nation de contribuer à l’essor du secteur en acquérant les terrains situés à l’est et à l’ouest des installations construites pour Ford Canada , précise le consortium.

Avec les informations de Denis Babin