Élection fédérale :  où, quand et comment voter en Ontario

Chaque électeur doit se rendre au bureau de vote de sa circonscription pour voter. Il y aura près de 4900 lieux de votes en Ontario , indique Élections Canada. En 2019, il y en avait un peu plus de 6100 dans la province.

Les bureaux de vote de l’Est du pays, dont ceux de l’Ontario, seront ouverts de 9 h 30 à 21 h 30.

Dans certaines circonscriptions de la grande région de Toronto, il y a de 52 % à 84 % moins de bureaux de vote cette année. La pandémie de la COVID-19 a entraîné une baisse considérable du nombre de lieux de vote dans certains quartiers, selon Élections Canada.

Au total, 215 000 travailleurs électoraux seront déployés à travers le pays. À l’arrivée de l’électeur, des questions en lien avec la COVID-19 concernant son état de santé et ses déplacements seront posées.

De quoi ai-je besoin pour voter?

Pour voter pour un candidat, vous devez prouver votre identité et votre adresse , explique Élections Canada.

L’agence fédérale précise qu’il faudra apporter votre carte d'information de l'électeur si vous l’avez reçu. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez tout de même vous rendre dans un bureau de vote, mais il faudra le mentionner au personnel sur place.

Si vous n'avez pas votre carte d'information de l'électeur, Élections Canada conseille de trouver ces renseignements sur son site web au moyen de votre code postal. Les électeurs peuvent aussi contacter le 1-800-463-6868.

À votre arrivée, il faudra montrer votre permis de conduire ou toute autre carte délivrée par un gouvernement canadien (fédéral, provincial, territorial ou local) avec votre photo, nom et adresse actuelle.

Si vous n’avez pas ces documents, d’autres pièces d'identité peuvent être présentées. Une liste complète des pièces d'identité acceptées est disponible sur le site web  (Nouvelle fenêtre) de l’agence fédérale.

Mesures sanitaires en place

Cette année, il y a une série de mesures sanitaires à respecter avant et pendant le vote.

Pour prévenir la propagation de la COVID-19, il faudra rester à deux mètres de distance des autres et porter un masque.

Les personnes qui refusent de le porter là où le masque est obligatoire se verront refuser l'accès aux bureaux de vote , affirme Élections Canada.

Le nombre d'électeurs et de préposés au scrutin présents dans chaque bureau de vote sera également limité. L’agence fédérale précise qu’ il n’y aura qu’un seul préposé au scrutin par table, derrière un écran de plexiglas .

À Comber, près de Windsor, les bureaux de vote accueilleront des électeurs. Photo : Christopher Ensing/CBC

Par ailleurs, le recrutement de travailleurs électoraux en Ontario a été décevant jusqu’à présent. L’agence fédérale n’avait atteint que 78 % de son objectif national en matière de personnel, mardi.

Élections Canada conseille donc de voter tôt dans la journée pour éviter de longues files d'attente.

Le processus de vote pourrait être plus long en raison des mesures de distanciation physique et des autres mesures de santé et de sécurité en place dans les lieux de vote , prévient l’organisme.

Pour limiter les contacts, vous recevrez un crayon à usage unique pour marquer votre bulletin de vote. Vous pouvez aussi apporter votre propre stylo ou crayon, indique Élections Canada. Du désinfectant pour les mains sera aussi disponible sur les lieux.

Dois-je être vacciné?

Tous les préposés au scrutin porteront un masque. Toutefois, les travailleurs d’Élections Canada, comme les électeurs, n’ont pas besoin d’être vaccinés.

Élections Canada tiendra aussi un registre avec les coordonnées des personnes qui entrent dans un bureau de vote, ce qui sera utile en cas d’éclosion de COVID-19.

Tout électeur qui pense être atteint de la COVID-19 ou qui a été déclaré positif à la COVID-19 est prié de ne pas se présenter dans un lieu de vote.

Le Canada compte plus de 27 millions d'électeurs, selon Élections Canada.

En 2019, seulement 55 000 Canadiens avaient voté par la poste. Cette année, plus de 1,2 million de trousses de vote postal ont été envoyées.