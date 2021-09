Près d’une centaine de nouveaux cas de COVID-19 en trois jours en Estrie

Sherbrooke est toujours le secteur qui se trouve en tête en Estrie par rapport au nombre de cas actifs, avec 101 cas. Au cours des trois derniers jours, 39 personnes ont été diagnostiquées avec le coronavirus.

La Haute-Yamaska suit de près, avec 32 nouvelles infections, ce qui porte à 69 le nombre de cas actifs dans le secteur. Les autres territoires enregistrent de 2 à 18 cas actifs.

Aucun décès lié à la COVID-19 n'est survenu au cours des trois derniers jours. Le nombre de morts depuis le début de la pandémie reste à 356.

Les hospitalisations connaissent toutefois une légère hausse. Douze patients sont actuellement hospitalisés en raison de complications liées à la maladie, dont six aux soins intensifs.

Actuellement, 80,6 % des Estriens sont pleinement vaccinés, mais les 18-39 ans se situent sous la barre des 70 %. Memphrémagog enregistre le plus haut taux de vaccination, avec 81,6 % et le secteur des Sources a le plus faible, avec 72,6 %.