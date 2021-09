Les élections vues par les agriculteurs fransaskois

L’éleveur de bœufs et boucher André Denis, de Saint-Denis, ne cache pas sa déception face à des élections qui se déroulent en période de pandémie. Selon lui, la priorité devrait être la gestion de la pandémie.

Il estime que bien que le gouvernement fédéral actuel soit minoritaire, il se portait bien et il croit qu'un nouveau gouvernement libéral minoritaire sera reconduit au pouvoir.

Également de Saint-Denis, l’agriculteur Michel Lepage, se dit lui aussi déçu parce que ces élections se déroulent en même temps que la période des récoltes. Selon lui, Justin Trudeau aurait dû attendre avant de les déclencher.

De son côté, l’agriculteur biologique Henri Stringer, près de Pontéix, ne pense pas voter.

Si je votais, ce serait pour le Parti vert ou le Nouveau Parti démocratique. Si je votais stratégiquement, ce serait pour le Parti libéral du Canada , dit-il.

Je suis satisfait du travail des libéraux et de ce que la ministre libérale de l’agriculture, Madame Bibeau, nous offre. C’est beaucoup plus d’appui que le PCC. Je suis heureux de ce développement-là et de voir que Trudeau remonte dans les sondages.

Une citation de :Henri Stringer, agriculteur biologique près de Pontéix