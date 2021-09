Réductions et ruptures de nombreux services en santé à venir en Abitibi-Témiscamingue

La direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue a présenté ce vendredi les mesures de réorganisation des services en contexte de pénurie de personnel.

Parmi les décisions prises par la santé publique régionale, on retrouve la réduction des chirurgies débutée il y a quelques mois à Rouyn-Noranda, Amos et Val-d’Or.

À Rouyn-Noranda, la capacité est plus réduite. On va être à une salle de fonctionnement, qui permet de faire toutes les chirurgies urgentes, semi-urgentes et d’avoir un service de garde [...] et faire quelques chirurgies électives. Val-d’Or va fonctionner de 70 à 74 % de sa capacité , décrit Caroline Roy, présidente-directrice générale.

Les patients qui doivent être hospitalisés en pédiatrie à La Sarre seront transférés à Rouyn-Noranda.

Les services de santé courants dans les CLSC ruraux de la MRC Abitibi et en Abitibi-Ouest seront également diminués.

Il est aussi prévu de fermer les CLSC de Villebois, Val-Paradis, Beaucanton et des CLSC ruraux de Rouyn-Noranda.

Ce sont des mesures temporaires. C’est difficile pour moi de vous confirmer la durée. Une citation de :Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT

Quelque 240 infirmières sont requises pour rendre l’entièreté des services et plusieurs types d’emplois sont aussi touchés par le manque de travailleurs, selon Caroline Roy.

Pénurie de personnel dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue Pénurie de personnel dans les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue MRC Nombre d’infirmières requises Nombre d’infirmières disponibles incluant la main-d’oeuvre indépendante Total MRC Abitibi 187 141 46 MRC d’Abitibi-Ouest 146 88 58 MRC de Rouyn-Noranda 240 208 32 MRC de Témiscamingue 86 62 24 MRC de la Vallée-de-l’Or 280 217 63

25 % de nos heures travaillées sont de la main-d'œuvre indépendante , a rappelé la PDG.

Obstétrique à Ville-Marie

Le plan prévoit par ailleurs de maintenir le service d’obstétrique à Ville-Marie lorsqu’il sera rouvert. Pour l’instant, aucun service n’est prévu avant le 19 novembre.

Une mesure permanente touche cependant le Témiscamingue. Il s’agit de la réorientation des appels au service d’Info-Santé, le 8-1-1, vers le réseau provincial.

Urgence à Senneterre

Le CISSS-AT ne confirme pas pour le moment la durée de fermeture des services de l’urgence à Senneterre.

On va maintenir les services ouverts à l’urgence de Senneterre entre 8 et 12 heures par jour, minimalement 8 heures, le 12 heures est à confirmer en fonction des ententes qu’on pourrait avoir avec les employés et les syndicats.

Pour dénoncer cette mesure, une centaine de personnes se sont réunies sur la route 113 à Senneterre vendredi matin.

La population souhaite éviter la fermeture partielle de la salle d'urgence de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Lorsqu’on a un ministre qui nous parle de qualité, de sécurité, de proximité, nous on ne comprend pas la décision et ces gens-là en arrière de moi ne la comprennent pas non plus. C’est pour ça qu’ils sont dans la rue , a mentionné le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte, lors de la manifestation à l’entrée de la municipalité.

Pendant le point de presse du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, des manifestants étaient réunis devant les bureaux du ministre responsable de la région, Pierre Dufour, à Val-d’Or pour dénoncer la fermeture partielle de l’urgence de Senneterre.

Comme à Senneterre, des manifestants se sont réunis à Val-d'Or pour demander d'éviter la fermeture partielle de la salle d'urgence de Senneterre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Vaccination obligatoire

La vaccination obligatoire du personnel de la santé préoccupe. Des travailleurs pourraient être suspendus s’ils ne sont pas adéquatement vaccinés dès le 15 octobre.

Caroline Roy affirme que 95 % des employés du réseau de la santé dans la région sont adéquatement vaccinés.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a été questionné vendredi sur son engagement d’éviter les ruptures de services dans le réseau de la santé après cette date, alors que la population de Senneterre manifeste pour dénoncer la fermeture partielle à l’urgence de Senneterre.