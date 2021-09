Entrée libre : une rentrée foisonnante d’activités

ENTRÉE LIBRE / Avec les rentrées scolaire et culturelle, une abondance d'activités s'offre présentement à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous proposent leurs de suggestions de sorties.

Le Polygraphe

La pièce «Le Polygraphe» est présentée sur une scène bifrontale à La Bordée. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La Bordée amorce sa saison 2021-2022 en présentant une pièce enlevante qui n'avait pas été rejouée au Québec depuis sa création. Ce drame psychologique, coécrit par Robert Lepage et Marie Brassard, est ici proposé dans une ingénieuse mise en scène de Martin Genest. C'est l'un des événements marquants de la rentrée culturelle à Québec. Et c'est à voir à La Bordée, jusqu'au 9 octobre.

Le polygraphe, à La Bordée, jusqu'au 9 octobre, 42 $

Valérie Cloutier

Festival des insectes à l'Aquarium

Le scarabée d'or sera une des vedettes au Festival des insectes de l'Aquarium du Québec. Photo : Pierre-Olivier Ouellet / SÉPAQ

Un festival avec 10 000 invités à l’Aquarium du Québec, c’est possible? Oui, mais les invités doivent être de très petite taille! Le Festival des insectes est présenté en collaboration avec la Bibitte Mobile. En vedette : vers à soie, libellules et scarabées d’or. En tête d’affiche : le phalacrognathus muelleri, un des plus beaux coléoptères au monde.

18 et 19 septembre, de 10 h à 17 h

Tanya Beaumont

Flore Laurentienne au Grand Théâtre

Flore Laurentienne Photo : Six Media / Maude Limoges

Connu d’abord pour son travail de réalisation sur les chansons de sa sœur, Klô Pelgag, Mathieu David Gagnon a fait paraître un premier album instrumental sous le pseudonyme Flore Laurentienne, en novembre 2019. Accompagné de six musiciens, il présentera les pièces de ce Volume 1 aux mélomanes de Québec dimanche soir.

Salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre, 19 septembre, 19 h 30, de 28,75 $ à 33,75 $

Jean-François Blanchet

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Un choc de titans

Le Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal s'affrontent au Stade Telus-Université Laval samedi. (archives) Photo : The Canadian Press / Jacques Boissinot

La rivalité entre les équipes de football du Rouge et Or de l'Université Laval et les Carabins de l'Université de Montréal est légendaire. Elle reprend de plus belle samedi, au Stade Telus-Université Laval, où les deux formations tenteront de se relever d'une défaite. Il s'agira en outre d'un premier affrontement entre les entraîneurs-chefs et anciens collègues Glen Constantin et Marco Iadeluca.

Au Stade Telus-Université Laval (complet), télédiffusion à TVA Sports, 19 h,

Kathleen Lavoie