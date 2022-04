Mikyla Grant-Mentis est la joueuse étoile que le Six de Toronto attendait

Le Six de Toronto est une équipe de hockey professionnel féminin qui existe depuis deux ans seulement dans le paysage sportif de la Ville Reine et elle a paraît-il déjà déniché la perle rare qui l'aidera à faire sa marque. Elle se nomme Mikyla Grant-Mentis.

La hockeyeuse de 23 ans de Brampton s'est révélée au grand jour en l'espace de six petits matchs en 2021, puis elle a confirmé son accession au rang de joueuse vedette cette année avec 30 points en 19 rencontres dans la Premier Hockey Federation (PHF).

Son éclosion fut telle qu'elle a même été repérée par le magazine américain Forbes qui l'a incluse dans sa liste des 30 personnalités de moins de 30 ans à surveiller dans le monde du sport en 2022.

Je n'en revenais pas , s'est-elle rappelée lors d'un entretien par visioconférence avec Radio-Canada.

Quand la liste a été annoncée, je me suis dit que j'allais aller voir qui d'autre en faisait partie, que ce devrait être d'autres personnes comme moi qui sont méconnues. Et puis, j'ai vu la première photo. C'était Devin Booker (le joueur vedette des Suns de Phoenix dans la NBA, NDLR). Je me suis dit ''mais qu'est-ce que je fais là?''

C'est que Grant-Mentis est une excellence joueuse de hockey dont l'éthique de travail est irréprochable, mais elle se démarque aussi comme un modèle pour la prochaine génération de hockeyeuses issues de la diversité, étant à la fois noire et l'une des meilleures joueuses de la Premier Hockey Federation PHF , la seule ligue de hockey féminin professionnel en Amérique du Nord à l'heure actuelle.

C'est énorme pour moi d'être le visage de l'équipe. J'ai été élevée différemment. J'ai souvent été la seule personne noire au sein de mon équipe. Mais je suis la preuve pour les jeunes filles que peu importe la couleur de ta peau, tes origines et la langue que tu parles, tu peux jouer au hockey. C'est aussi pour toi , a-t-elle dit.

Mikyla Grant-Mentis a été sacrée Recrue de l'année et Joueuse de l'année dans la PHF en 2021. Photo : Associated Press / Mary Schwalm

Grant-Mentis a grandi dans une famille de hockeyeurs. Son père James est l'un des joueurs les plus populaires et respectés dans l'histoire du hockey-balle , selon l'Association ontarienne de hockey-balle. Son oncle Bobby a aussi représenté le Canada dans la discipline et ses frères Marquis et Tre ont joué sur la glace.

Malgré tout, l'Ontarienne avoue ne jamais s'être sentie sur la voie pour devenir le visage d'une équipe professionnelle à Toronto. Ignorée par Équipe Canada et même Équipe Ontario, elle n'a jamais gravité parmi les grandes joueuses de son groupe d'âge.

Dans les rangs universitaires américains, au Merrimack College, elle a connu des succès modestes, mais c'est réellement à son arrivée à Toronto qu'elle a éclos. Son entraîneuse adjointe avec le Six, la grande Angela James, croit savoir pourquoi.

Je pense qu'elle était dans une équipe où on lui demandait probablement de tout faire. Ces dernières années, elle a été entourée de bien meilleures joueuses (dans la PHF) et on a eu la preuve de son véritable talent , a-t-elle dit en entrevue.

Mikyla est spéciale , a-t-elle poursuivi. Elle est capable de prendre le contrôle d'un match. Il suffit de regarder ses récentes statistiques pour voir qu'elle est une grande joueuse.

La directrice générale du Six, Krysti Clarke, estime que le nom de Grant-Mentis circulera encore davantage dans les années à venir.

Elle est sur une pente ascendante. Elle s'améliore chaque match. Je pense qu'elle a démontré qu'elle est de niveau pour être la joueuse par excellence de la ligue et celle qui est la plus suivie. Ce qu'elle fait est assez phénoménal , a-t-elle dit en entrevue.

Cette dernière prévoit d'ailleurs que le rêve de sa joueuse étoile d'un jour représenter le Canada sur la plus grande scène pourrait se réaliser à voir tout ce qu'elle a accompli ces dernières années.