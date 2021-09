COVID-19: La Chasse-Galerie de l’UQTR fait l’objet d’une enquête

Une enquête est en cours en lien avec une fête survenue mercredi soir, au bar étudiant la Chasse-Galerie de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Un constat général d’infraction pourrait être transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales qui pourrait remettre une amende pour non respect des mesures sanitaires.

La police de Trois-Rivieres n’a pas reçu d’appel le soir de l’événement, mais procède à des vérifications en lien avec une vidéo captée lors de la soirée à la Chasse-Galerie. Cette fête a eu lieu après le traditionnel spectacle soulignant la rentrée universitaire, qui se tenait sur le campus. Cinq cents membres de la communauté universitaire y participaient.

Vers la fin de la soirée, plusieurs personnes sont entrées. Les esprits étaient plus festifs; les gens se sont levés pour danser , a indiqué le conseiller en communication de l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières , Jean-François Hinse, pour expliquer le fait que les étudiants dansaient sans masque dans la vidéo transmise aux policiers.

Au lendemain des débordements, l’Université veut limiter les attroupements festifs et prend des mesures pour limiter les rassemblements au café étudiant, qui se transforme en bar le soir venu, en réduisant les heures d'ouverture.

On s’est rendu compte que ça devenait très difficile à gérer pour la Chasse-Galerie, de faire respecter ces mesures-là Une citation de :Jean-François Hinse, conseiller en communication de l’UQTR

Jusqu’à nouvel ordre, la Chasse-Galerie fermera ses portes à 19 h les soirs de semaine. La décision est prise par l’UQTR, en accord avec l’Association générale des étudiants (AGEUQTR) et la direction de la Chasse-Galerie.

Jean-François Hinse tient à préciser que les étudiants qui ont visité la Chasse-Galerie étaient adéquatement vaccinés et avaient présenté leur passeport vaccinal à leur arrivée. Il rappelle que l’ UQTRUniversité du Québec à Trois-Rivières travaille très fort pour revenir à un maximum d’activités en présentiel. On ne voudrait pas qu’une activité parallèle nous fasse reculer en causant certains problèmes , explique-t-il.