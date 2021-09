Un guide pour améliorer la santé mentale des Noirs au Manitoba

Un guide de ressources pour promouvoir la santé mentale et le bien-être des Canadiens noirs a été lancé au Manitoba cette semaine. Intitulé Une trousse d’outils pour les Canadiens noirs, le document est disponible en français et en anglais.

La conception du guide a requis deux ans de travail sur financement de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), explique Titi Tijani, la présidente de African Communities of Manitoba (ACOMI).

Cette trousse contiendra des renseignements qui aideront tout le monde à offrir aux Canadiens noirs, lorsqu’ils ont besoin de services des organismes, un soutien en santé mentale adaptée aux réalités culturelles. Une citation de :Titi Tijani, présidente de African Communities of Manitoba (ACOMI)

La trousse aborde des questions et des sujets qui intéressent diverses tranches de la population noire du Canada auxquelles les organismes pourraient offrir des services, notamment les jeunes, les adultes, les aînés et les nouveaux arrivants.

Utile d’un océan à l’autre

Le but ultime : faire adopter la trousse par la quarantaine d’organismes qui servent les communautés noires de Winnipeg, et peut-être partout au Canada, indique le site internet de l ’ASPC’ASPC .

La chargée du projet, Antoinette Zloty, explique que les renseignements et les commentaires de particuliers et d’organismes, qui ont été utilisés pour rédiger la trousse, pourraient servir plusieurs communautés canadiennes.

La trousse pourra servir toutes les collectivités où habitent les Canadiens noirs et tous les organismes au service des collectivités. Une citation de :Antoinette Zloty, chargée du projet dans une version en français du guide de ressources datant du 8 août

Selon l'Agence de la santé publique du Canada, en 2020, les Canadiens noirs ont continué à ne pas avoir accès à des ressources pour la santé mentale adaptées à leur culture. Photo : Courtoisie FAMHAS

Selon l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes, 2 % des Canadiens noirs étaient susceptibles de consulter un professionnel de la santé, ou de l'avoir fait, indique le site Internet du projet Black mental health promotion toolkit qui promeut la santé mentale auprès des Noirs.

Entre octobre 2019 et septembre 2021, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Ottawa avait octroyé 4,9 millions de dollars pour des projets visant à favoriser la santé mentale et le bien-être des Canadiens noirs au pays. Le financement s’inscrit dans le cadre de l’initiative de l’ ASPCAgence de la santé publique du Canada Promouvoir l'équité en santé : Fonds pour la santé mentale des communautés noires.

L’organisme Barbados Association of Winnipeg avait alors reçu un financement de 399 995 $ sur 2 ans pour la réalisation du présent guide au Manitoba.

Pour obtenir le guide

Le document est téléchargeable en ligne.  (Nouvelle fenêtre)

La version imprimée du guide est également disponible auprès des organismes et de partenaires qui ont collaboré au projet. Il s'agit entre autres de l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW), l'Association canadienne pour la santé mentale, le Caribbean Council Organization of Manitoba, la Jamaican Association of Manitoba, la Barbados Association of Winnipeg ainsi que l’ ACOMIAfrican Communities of Manitoba .

Avec les informations d’Alana Cole