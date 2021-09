Budget participatif : Trois-Rivières annonce les gagnants de la 2e édition

La Ville de Trois-Rivières vient de dévoiler les deux projets citoyens retenus dans le cadre de la deuxième édition du budget participatif. Celui ayant récolté le plus de points permettra le rafraîchissement d’un parc du secteur Sainte-Marthe-du-Cap. De plus, une microbibliothèque en plein air sera construite dans le cadre du second projet.

Près de mille Trifluviens se sont prononcés lors du vote pour élire les dossiers qui se partageront une enveloppe de 200 000 dollars pour leur mise en oeuvre. Le projet intitulé De l’amour pour le parc Jean-Marie-Beaudoin, déposé par la citoyenne Isabelle Dauphinais, prévoit de donner une cure de jeunesse à cet endroit par l’ajout de nouveaux modules de jeux pour enfants, notamment.

Le projet va rassembler les nombreuses jeunes familles du rang Saint-Malo et permettre à nos enfants d’avoir du plaisir et de s’amuser dans notre secteur, qui est plus éloigné du centre de la ville , a indiqué l’instigatrice Isabelle Dauphinais, par voie de communiqué.

Annie Lafontaine a proposé un projet pour le parc François-Raymond, dans le cadre du budget participatif de la Ville de Trois-Rivières. Photo : Ville de Trois-Rivières

Le deuxième projet retenu intitulé Microbiblio en plein air au parc François-Raymond, déposé par la Trifluvienne Annie Lafontaine, vise à offrir un accès aux livres et favoriser le partage entre les citoyens. Une microbibliothèque où il est possible de prendre ou de laisser des livres sera construite au parc François-Raymond, de même que des aménagements pour lire et se détendre.

Cette année, sept projets citoyens ont été soumis au vote de la population.