Windsor renforce sa politique de vaccination obligatoire pour ses employés

Ceux qui ne conformeront pas à ces exigences seront mis en congé sans solde.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que le personnel et les résidents sont aussi protégés que possible contre la COVID-19 , indique le maire Drew Dilkens dans un communiqué.

En tant que dirigeants, moi et chacun de mes collègues du conseil ainsi que l'équipe de direction de la ville avons déjà été entièrement vaccinés, et nous demandons maintenant au personnel de faire de même pour le bien de notre communauté.

Cette politique vient remplacer celle adoptée précédemment par la Ville qui prévoyait que les employés fournissent une preuve de vaccination ou fassent des tests de dépistage réguliers. Ce plan était inspiré de la politique appliquée aux employés du gouvernement de l'Ontario.

La politique actualisée ne prévoit aucune option de dépistage. Les exceptions pour des raisons de droits de la personne seront évaluées au cas par cas, selon la ville.

Les nouvelles règles s'appliquent aussi aux bénévoles, aux conseillers municipaux, au maire et aux entrepreneurs qui ont accès aux installations de la Ville.

Les autorités sanitaires estiment qu'environ 70 000 personnes de la région de Windsor-Essex admissibles à la vaccination n'ont pas encore reçu aucune dose de vaccin contre la COVID-19.

Il y a plus de 400 cas actifs dans la région à l'heure actuelle et le taux d'incidence est parmi les plus élevés en Ontario.