Débordée par la COVID, la Colombie-Britannique n’a pas les moyens d’aider l'Alberta

La Colombie-Britannique n’a pas les ressources nécessaires pour aider l’Alberta , soutient le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Étant donné les demandes actuelles sur le système de santé de la Colombie-Britannique, nous ne serons pas en mesure d'aider à prendre des patients pour le moment , ajoute-t-il.

Un signal d’alarme pour la Colombie-Britannique

Bien que l’Alberta se trouve dans une situation assez critique, la Colombie-Britannique n’est pas loin derrière, rappelle Caroline Colijn, titulaire d'une chaire de recherche en modélisation des agents pathogènes à l'Université Simon Fraser. D’après ce que je vois, nos soins intensifs n’ont pas cette capacité .

Nous sommes au bord du précipice et si on prend des patients albertains dans une région qui voit une augmentation de la COVID, ça ajoutera du poids sur nos soins intensifs et notre capacité à offrir des soins de santé , indique-t-elle.

La Colombie-Britannique connaît elle aussi une recrudescence des infections de COVID-19. Photo : AHS

Le Dr Don Wilson, qui a déjà travaillé en Alberta, s’inquiète de ses collègues . Celui qui travaille maintenant en Colombie-Britannique déplore les mesures tardives en Alberta et croit qu’il faut que la Colombie-Britannique soit proactive et pas aussi réactive que l'a été la province voisine.

C’est un signal d’alarme pour la Colombie-Britannique , prévient-il.

Nous avons dit à l'Alberta que s'il y a des choses que nous pouvons faire pour les soutenir, nous le ferons. Si nous pouvons prendre des patients à l'avenir, nous le ferons. Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique

Les communautés frontalières mises à mal

Les effets de la crise albertaine se font déjà sentir en Colombie-Britannique, en particulier dans les communautés frontalières, selon le député provincial de Peace River South, Mike Bernie.

L’hôpital majeur le plus près de Dawson Creek, qui connaît un important taux d’infection à la COVID-19, se trouve à Grande Prairie, dans la région albertaine Rivière-la-Paix de l’Alberta, qui connaît un des pires taux de vaccination au pays.

Bon nombre de ces communautés frontalières dépendent de l’Alberta pour des soins immédiats et urgents. C’est plus rapide et plus simple de se rendre en Alberta , explique-t-il.