Quatrième vague : ce qu’un processus de triage signifierait pour l’Alberta

Le protocole a été révisé pour la dernière fois en mai, mais n’a jamais été mis en œuvre. Les travailleurs de la santé sont actuellement mis au courant du contenu du document.

Les recommandations détaillent quatre catégories de réponse à des augmentations de cas aux soins intensifs : hausse mineure, modérée, majeure et à grande échelle. Deux phases de triage sont aussi présentées.

Pour les hausses mineures et modérées, lorsque le nombre de patients gravement malades est supérieur à la normale, le plan prévoit de prolonger les heures de travail des employés, d'annuler les vacances et de faire appel à du personnel supplémentaire. Au-delà de ça, le triage peut commencer.

Sauver le plus de vies possible

La phase un de triage sera déployée si au moins 90 % des lits d’urgence aux soins intensifs sont utilisés dans le cadre d’une crise majeure.

La phase deux, le niveau de triage le plus élevé, sera mise en œuvre si l’Alberta atteint l’étape d’une hausse à grande échelle, soit lorsque le nombre de patients gravement malades dépasse le nombre de lits, de ventilateurs et les ressources humaines disponibles.

Comme le nombre de patients aux soins intensifs peut fluctuer d'heure en heure, la réponse serait graduée en fonction de la pression exercée sur le système.

Le triage ne consiste pas à refuser des soins aux patients, mais à fournir les meilleurs soins au plus grand nombre de personnes , peut-on lire dans le document. La meilleure chose à faire lorsque la demande dépasse largement les ressources est de sauver le plus grand nombre de vies possible.

Qui reçoit des soins en phase triage?

Selon le document, sous la phase un, les patients dont la vie est menacée, comme les personnes atteintes de démence grave, les grands brûlés, les victimes d'un accident vasculaire cérébral ou les personnes plongées dans un coma profond, pourraient être refusés aux soins intensifs.

Dans le cadre de la phase deux, des mesures plus strictes s’appliquent, notamment en fonction de l’état de santé et l’âge de chaque patient. De plus, du personnel qui n'est pas formé aux soins intensifs y serait tout de même transféré.

Les personnes de plus de 60 ans ayant de faibles chances de survie pourraient se voir refuser l'admission aux soins intensifs. Seuls les enfants ayant les besoins médicaux les plus importants, tels que la défaillance d'un organe, seraient admis aux soins intensifs sous la phase deux.

Les médecins devront décider si les patients sous ventilation artificielle depuis 14 jours doivent être débranchés afin de donner une chance de survie à un autre patient, une décision qui serait prise avec ou sans le consentement de la famille.

Une équipe médicale évaluera chaque patient en état critique à l'aide d'un système de notation basé sur les chances de survie du patient.

Dans la première phase, les patients dont la probabilité de mourir dans l'année est de 80 % se verraient refuser des soins intensifs. En ce qui a trait à la phase deux, le taux de probabilité baisse à 50 %.

Qui décide?

La décision d’appliquer une politique de triage serait prise par la PDG d’ AHSServices de santé Alberta en consultation avec l’équipe de direction et s’appliquerait à tous les établissements de soins de santé.

Les soins seraient fournis, dans la plupart des cas, selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais, si les lits sont extrêmement limités, le hasard pourrait entrer en jeu.

Si deux patients ou plus ayant une chance égale de survie arrivent en même temps, une sélection aléatoire serait utilisée, indique le document sur le triage, en précisant que chaque patient a la même valeur morale .

Toutes les décisions de refus de soins seraient supervisées par un réseau d'équipes régionales d'administrateurs et d'experts médicaux.

Selon le Dr Noel Gibney, professeur émérite au département de médecine des soins intensifs de l'Université de l'Alberta, la politique sera difficile à appliquer. Il se demande si les médecins auront le temps de consulter les équipes de triage et craint qu'ils ne soient confrontés à des décisions impossibles à prendre.

Situation actuelle dans la province

À ce jour, plus d’Albertains que jamais sont dans les unités de soins intensifs et le nombre de patients continue d’augmenter. Ce plus en plus d’opérations chirurgicales non urgentes sont annulées et le personnel est largement redéployé.

Tous les hôpitaux doivent identifier tout espace qui pourrait être utilisé pour des lits.

L’Alberta a demandé de l’aide aux autres provinces. Pour l’instant l’Ontario s’est porté volontaire.

En moyenne, 20 patients par jour sont admis aux soins intensifs, affirme la Dre Verna Yiu, PDG d’ AHSServices de santé Alberta , lors d’une conférence de presse jeudi.

Le premier ministre Jason Kenney a prévenu, lors d’une conférence de presse mercredi, que les soins intensifs pourraient manquer de lits et de personnel d'ici 10 jours.

Avec les informations de Wallis Snowdon.