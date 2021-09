Environ 300 employés du CISSS de la Gaspésie non vaccinés contre la COVID-19

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie estime que 300 de ses employés ne sont toujours pas vaccinés contre la COVID-19.

Ces employés pourraient être suspendus sans solde dès le 15 octobre en vertu d’une directive du gouvernement provincial visant à forcer la vaccination des travailleurs du milieu de la santé.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n’est toutefois pas en mesure de dire exactement combien de ses employés non-vaccinés seraient effectivement touchés par cette mesure.

On n’a pas eu encore l’information [...] sur les spécificités que l’on pourrait avoir selon les professions , indique la pdgprésidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Chantal Duguay. On est en attente pour avoir toute l’information lorsque le décret va entrer en vigueur.

Entretemps, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie prône la vaccination et continue de sensibiliser ses employés à se faire vacciner.

Mme Duguay réitère ne pas vouloir suspendre de personnel, surtout dans un contexte où la main-d'œuvre se fait rare.

J’espère qu’on n’aura pas à se rendre là. On a besoin de notre personnel. Pour l’instant, je n’ai pas de directives claires à cet égard , explique la pdgprésidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Un portrait plus complet de la vaccination des employés du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux sera disponible le 22 septembre.

Avec les informations de Marguerite Morin