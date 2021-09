Une ville ontarienne rend le masque obligatoire jusqu’au 31 mars

Seuls les couvre-visages de deux épaisseurs (avec filtre) et plus sont permis.

Les visières et les foulards ne sont pas autorisés comme substitut au masque.

Par ailleurs, même les personnes pleinement vaccinées sont tenues de porter le masque.

La mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, explique qu'elle appuie la recommandation du bureau local de santé publique de maintenir l'obligation de porter un masque, compte tenu du fait que la population passera de plus en plus de temps à l'intérieur cet automne et en hiver.

Nous devons faire tout ce qui est possible pour limiter la propagation de la COVID-19. Le port du masque, particulièrement à l'intérieur, est une façon de faire notre part. Une citation de :Bonnie Crombie, mairesse de Mississauga

À l'heure actuelle, le port du masque est obligatoire dans les endroits publics fermés partout en Ontario. La province n'a pas donné de date pour la levée de sa directive à cet effet.

À Toronto, le conseil municipal doit se pencher à la fin septembre sur le prolongement du règlement municipal exigeant le couvre-visage dans les commerces de la ville.

La Commission de transports de Toronto (CTT) demande elle aussi, jusqu'à nouvel ordre, aux usagers de porter un masque dans le métro ainsi qu'à bord des autobus et des tramways.