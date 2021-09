Ils se sont rassemblés tôt vendredi pour manifester. L'annonce de la fermeture partielle de l'urgence a créé une onde de choc dans la communauté.

L’objectif de la manifestation est de dénoncer la fermeture temporaire des services à l’urgence de la municipalité et d’appuyer les employés des services de santé de Senneterre.

Les manifestants étaient invités à porter des vêtements noirs en signe de deuil. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

La population est en deuil. La ville de Senneterre est officiellement en deuil de perdre un service aussi essentiel qu'une urgence dans un centre de santé d’une petite municipalité comme la nôtre. [...] On est là pour une très bonne cause. On est là pour sauver notre service d’urgence, pour sauver notre CLSC, pour appuyer les employés du centre de santé, pour appuyer également les patients qui ont besoin d’un service à proximité, peu importe l’heure du jour ou de la nuit , a lancé l’une des organisatrices de la manifestation, Mindie Fournier, sur les réseaux sociaux la veille de l’événement.

L'une des instigatrices de la manifestation, Mindie Fournier, encourage la population à se mobiliser pour les services de l'urgence à Senneterre. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les ambulanciers paramédicaux craignent aussi des impacts de la fermeture de l’urgence sur les services préhospitaliers d’urgence.

Une fermeture partielle

Jeudi, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) a confirmé que l’urgence de Senneterre sera partiellement fermée en raison de la pénurie de personnel..

Les employés qui ont des postes et qui travaillent actuellement à Senneterre vont tous demeurer à Senneterre. On a besoin d’elles. En fait, même l’équipe actuellement est complétée à presque 50 % par de la main-d'œuvre indépendante. La main-d'œuvre indépendante, c’est des employés qui ne sont pas de notre organisation pour lesquelles on utilise les services en fonction des besoins de notre organisation, où on en a besoin , a affirmé la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy.

La direction du CISSS-AT tiendra un point de presse à 11 heures aujourd’hui sur les diminutions de services dans la région et les fermetures temporaires.

Plus de détails suivront.