Mort de Carson Crimeni : un jeune de 20 ans accusé d’homicide involontaire

Un Britanno-Colombien de 20 ans fait face à des accusations de meurtre non prémédité dans la mort par surdose de Carson Crimeni , 14 ans, survenue en 2019, a annoncé jeudi le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Langley.

Carson Crimeni est décédé à l’hôpital le 7 août 2019, après que son grand-père, Darreel Crimeni, l’a retrouvé inconscient au parc de planche à roulettes de Walnut Grove.

La famille du jeune garçon allègue que des adolescents plus âgés lui ont donné de la drogue.

Des vidéos de ses derniers moments ont circulé sur les médias sociaux et ont suscité l'indignation. On y voit notamment Carson en détresse pendant que des gens rient et le filment.

J’espère que ces accusations vont peu à peu permettre aux amis et à la famille de Carson de tourner la page , a indiqué le sergent Adrian Marsden dans une déclaration.

Cette nouvelle a rendu émotif le père de Carson, Aaron Crimeni, qui est toutefois soulagé après deux ans d’attente.

C’était difficile. Il y avait des moments où on se demandait si quelque chose allait vraiment arriver , explique-t-il.

Je crois que si aucune accusation n’avait été déposée... le message aurait été que ce genre de comportement est acceptable. Une citation de :Aaron Crimeni, père de Carson

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada de Langley a annoncé jeudi que le suspect s’est rendu à la police après qu’un mandat d’arrestation a été délivré à son encontre.

Le nom de l'accusé ne peut pas être divulgué, car il était mineur au moment de l’incident. Ce dernier a été libéré sous caution et doit comparaître le 20 octobre.

La police indique avoir interviewé plus de 100 témoins et avoir reçu plus de 100 pistes pendant son enquête.

Le grand-père de Carson, Darrel Crimeni, a raconté à CBC/Radio-Canada l’an dernier qu’au moment où Carson était emmené d’urgence à l’hôpital, un autre jeune a pris une photo de l’ambulance et l’a publiée sur les réseaux sociaux en indiquant : Carson est presque mort lol .