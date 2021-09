COVID-19 : huit institutions postsecondaires suspendent les cours en présentiel

Les cours auront donc lieu en ligne.

Les universités concernées sont l’Université de l’Alberta et l’Université MacEwan à Edmonton, l’Université de Lethbridge ainsi que l’Université Mount Royal et l’Université de Calgary, dans la métropole albertaine.

Le collège de Medicine Hat ainsi que le Southern Alberta Institute of Technology ( SAITSouthern Alberta Institute of Technology ) à Calgary et le Northern Alberta Institute of Technology ( NAITNorthern Alberta Institute of Technology ) à Edmonton ont également annulé les cours en présentiel pour le moment.

Les nouvelles règles annoncées par la province imposent entre autres une limite sur les rassemblements sociaux.

La province impose également une distanciation physique de deux mètres dans les espaces intérieurs.

Le gouvernement de Jason Kenney a annoncé de nouvelles mesures pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19 dans la province et d'alléger la pression sur le système de santé.