Maxime Bernier dit vouloir unir les Canadiens sous le « parapluie de la liberté »

Liberté! Liberté! Liberté! Sous les acclamations de ses partisans, M. Bernier est revenu à la charge contre les mesures sanitaires mises en place pour endiguer la pandémie au pays et qui sont, selon lui, injustifiées.

Le chef du PPC a réaffirmé sa volonté de défendre la liberté de choisir , tout en comparant sa lutte à celle des féministes qui ont défendu le droit à l'avortement – une question sur laquelle M. Bernier n'a pas souhaité se positionner, bien qu'il n'exclut pas d'en relancer le débat.

Je dis la même chose qu'elles aujourd'hui : mon corps, mon choix! , a-t-il déclaré.

C'est sous le parapluie de la liberté que Maxime Bernier compte unir tous les Canadiens lors du scrutin fédéral, lundi. L'ex-ministre conservateur, qui a fondé le PPCParti populaire du Canada en 2018, a dénoncé ce qu'il considère comme de la ségrégation et de la discrimination subies par ceux qui ont fait le choix de ne pas être vaccinés contre la COVID-19.

Tout le monde est dans le même bateau! Tout le monde peut propager le virus! Nous savons que les personnes vaccinées, si elles ont la COVID-19, auront de légers symptômes, mais comme les Canadiens, comme moi, qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, elles peuvent propager le virus , a ajouté Maxime Bernier, en omettant de mentionner l'efficacité du vaccin pour prévenir les formes les plus graves de la maladie, les hospitalisations et les décès.

Je veux être capable d'aller au restaurant, d'aller à une partie de baseball , a dit M. Bernier, en réaction aux provinces qui ont choisi d'interdire une série d'activités non essentielles à ceux qui ne sont pas pleinement vaccinés, au moment où le pays traverse une quatrième vague de COVID-19.

Rouvrons notre économie, dites non au confinement, non au passeport vaccinal et oui à la liberté.

Une citation de :Maxime Bernier, chef du Parti populaire du Canada