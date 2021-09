COVID-19 : l’Alberta annonce 1718 nouveaux cas et 10 décès supplémentaires

Jeudi, 896 personnes sont hospitalisées en Alberta en raison du virus, dont 222 aux soins intensifs.

La province a effectué environ 16 330 tests de dépistages dans les dernières 24 heures. Le taux de positivité de ces tests est donc de 10,6 %.

En conférence de presse jeudi, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta a tenu à rappeler que les personnes vaccinées contre le virus ne sont pas à l'abri de contracter la COVID-19, puisque les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %.

C’est pourquoi les rassemblements privés sont limités même pour les personnes ayant reçu deux doses, explique-t-elle.

Elle ajoute que 22 % des personnes hospitalisées en raison du virus en Alberta sont pleinement vaccinés.

Vaccination des jeunes

La présidente-directrice générale de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ), la Dre Verna Yiu, a quant à elle imploré les Albertains de se faire vacciner contre la COVID-19.

Elle indique que les rendez-vous pour se faire vacciner ont augmenté au cours des derniers jours et ajoute que des campagnes de vaccination sont en cours dans les écoles albertaines.

Selon elle, la province a déjà visité plus de 24 écoles pour permettre aux jeunes de 12 ans et plus de se protéger contre la COVID-19.

Jusqu’à maintenant, 79,6 % des Albertains admissibles ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 71,5 % en ont reçu deux.