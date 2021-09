« Il n’y a rien à craindre, sauf le statu quo », croit l’ex-députée Olivia Chow

La veuve de l'ex-chef néo-démocrate Jack Layton, l'ancienne députée Olivia Chow, a appelé les Québécois à voter en fonction des valeurs auxquelles ils croient – et qui sont, dit-elle, « dans l'ADN » du Nouveau Parti démocratique (NPD).

À son cinquième jour d'affilée en Ontario, le chef du NPDNouveau Parti démocratique , Jagmeet Singh, a pu compter sur Mme Chow pour faire campagne à ses côtés dans les rues de Toronto.

L'ancienne députée néo-démocrate, qui a représenté la circonscription ontarienne de Trinity—Spadina de 2006 à 2014, a appelé les électeurs à se laisser guider par l'espoir, et non pas la peur lorsqu'ils seront appelés aux urnes, lundi.

Je crois qu'il n'y a rien à craindre, à part le statu quo , a déclaré Mme Chow, qui estime que l'heure est venue pour le Parti libéral de céder sa place à un gouvernement néo-démocrate.

Dans un message aux Québécois, tout particulièrement, Mme Chow a souligné que les principes qu'ils défendent se retrouvent au cœur de l'engagement du N PDNouveau Parti démocratique .

Les valeurs fondamentales d'une démocratie, s'aider les uns les autres, c'est ce en quoi les Québécois [croient]. Et c'est aussi dans l'ADN du Nouveau Parti démocratique. Une citation de :Olivia Chow, ancienne députée du NPD aux Communes

À ceux qui pensent qu'il est possible de lutter contre les changements climatiques et de rendre la vie des Canadiens plus abordable , la meilleure option n'est nulle autre que le NPDNouveau Parti démocratique , a-t-elle résumé.

Les appels d'Olivia Chow à voter selon ses convictions font écho à ceux formulés la veille par le chef néo-démocrate, qui a exhorté les électeurs à ne pas succomber au vote stratégique. Un argument qu'ont récemment brandi les libéraux pour inviter les progressistes à ne pas favoriser l'élection d'un gouvernement conservateur.

Ces derniers jours, Jagmeet Singh a multiplié les événements en Ontario, où son parti ne détenait que six sièges à la dissolution du Parlement.

Après avoir passé la matinée à Toronto, où il a réitéré ses engagements visant à mettre un terme à la crise du logement, le chef néo-démocrate s'est rendu à Oshawa et à Kingston, où il a pris part à un rassemblement de partisans.

Le chemin de Mme Chow avait déjà croisé celui de Jagmeet Singh au cours de la campagne électorale, à l'occasion du 60e anniversaire du NPD, célébré le 3 août près du monument en l'honneur de Jack Layton, à Toronto.

Avec des informations de Jean-Sébastien Cloutier