Un premier NFT pour David Cronenberg

Le court métrage d'une minute intitulé The Death of David Cronenberg, qui met en scène et a été écrit par le principal intéressé, est débarqué mercredi sur le marché numérique SuperRare.

Caitlin Cronenberg a tourné et produit le film mettant en vedette son célèbre père, réalisateur de classiques d’horreur corporelle tels The Fly ou Dead Ringers. On y voit le cinéaste de 78 ans accoutré d'une robe de chambre alors qu'il regarde la caméra, avant de diriger son attention vers une silhouette immobile sur le lit.

Les collectionneurs et collectionneuses peuvent enchérir sur le projet au moyen de la cryptomonnaie Ether jusqu'à mardi. Le prix de réserve est de 15 éthers, soit l'équivalent d'environ 4500 dollars dès jeudi.

Les NFT sont récemment apparus comme un produit très prisé sur le marché de l'art, comme en fait foi la vente de près de 70 millions de dollars d'un collage numérique chez Christie's en mars.

La technologie permet de prouver la propriété d'un actif en enregistrant l'échange sur un registre numérique appelé blockchain, qui facilite également l'échange de cryptomonnaies comme Bitcoin et Ether.

Le 9 Octobre, on pourra découvrir le premier NFT d’un autre cinéaste renommé, Wong Kar-wai. Son film de 90 secondes baptisé In the Mood for Love – Day One sera alors mis aux enchères par Sotheby’s. L'œuvre est composée de scènes inédites tirées du premier jour de tournage de son fameux drame sentimental In the Mood for Love, sorti en l’an 2000.