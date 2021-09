Une bourse pour les étudiants-athlètes noirs ou d’origine autochtone en Ontario

Le projet permettra de fournir jusqu'à 2000 $ à chaque récipiendaire de la bourse BIHS, en plus de toute autre bourse accordée par l'université aux athlètes-étudiants admissibles.

L' OUAAssociation des sports universitaires de l'Ontario estime que le financement total pourrait être d'un million de dollars annuellement à travers le réseau universitaire ontarien.

Ce programme fait suite au travail accompli par le réseau des sports universitaires de l'Ontario en collaboration avec plusieurs comités responsables notamment d'équité, de diversité et d'inclusion.

Selon la Dre Deborah MacLatchy, présidente de l'Université Wilfrid Laurier et présidente du conseil d'administration de l' OUAAssociation des sports universitaires de l'Ontario , la création de cette bourse est une étape importante pour l' OUAAssociation des sports universitaires de l'Ontario et le sport universitaire parce qu'elle permet de franchir un obstacle systémique pour les étudiants-athlètes noirs et autochtones .

Le Dr Mike DeGagné, un autre membre du conseil d'administration et président-directeur général d'Indspire, croit que cette bourse marque une étape importante vers un soutien financier accru et un accès plus équitable pour les étudiants-athlètes noirs et autochtones .