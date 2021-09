États-Unis : 27 ans de prison pour avoir hébergé des images pédophiles sur le web caché

Un homme doté des nationalités américaine et irlandaise a été condamné à 27 ans de prison aux États-Unis pour avoir hébergé des millions d'images pédophiles sur le web caché (dark web), la version clandestine d'Internet, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

Eric Marques, 36 ans, était l'un des plus importants diffuseurs de pornographie infantile au monde , a relevé le procureur fédéral Jonathan Lenzner, cité dans un communiqué. Il a hébergé et aidé à partager des millions d'images et de vidéos horribles d'agressions d'enfants , a-t-il ajouté.

De juillet 2008 à juillet 2013, il a supervisé un service sur le web caché qui a hébergé plus de 200 sites pédophiles, dont certains contenaient des images de viols ou d'actes sadiques sur des nourrissons ou de très jeunes enfants, d'après le ministère.

Près de deux millions de ces images étaient inconnues des enquêteurs.

Eric Marques avait été arrêté en Irlande en 2013 lors d'une vaste opération de police, impliquant la police fédérale américaine, mais aussi Europol, et extradé vers les États-Unis en 2019. Il avait plaidé coupable le 6 février 2020, évitant ainsi un procès.

Les années passées en détention préventive seront prises en compte, mais il devra verser 87 000 dollars, a décidé mercredi le juge Theodore Chuang, chargé de fixer la peine.