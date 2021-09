Les inscriptions en soins infirmiers en hausse dans les cégeps de l’Est-du-Québec

Un peu d'espoir pour l'avenir en vue de diminuer la pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Les cohortes des techniques en soins infirmiers des cégeps de l’Est-du-Québec sont plus grandes que dans les années précédentes.

Parmi les sept établissements collégiaux de l'Est-du-Québec qui offrent le programme, seul le Cégep de la Gaspésie et des Îles voit son nombre total d'étudiants baisser.

Cette année, 55 personnes participent au programme, contre 61 l’an dernier, au campus de Gaspé et de Carleton-sur-Mer.

48 personnes étudient les soins infirmiers au cégep de La Pocatière cette année (archives). Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Les quatre cégeps du Bas-Saint-Laurent connaissent quant à eux une hausse du nombre d’étudiants en soins.

L'établissement de La Pocatière a huit futures infirmières de plus sur les bancs d’école qu'en 2020.

Le Cégep de Rivière-du-Loup passe quant à lui de 70 à 86 étudiants, tandis que le Cégep de Rimouski voit sa cohorte passer de 118 à 130 personnes.

Au Cégep de Matane, ce chiffre atteint maintenant 41 personnes, contre 38 l’année dernière.

Le Cégep de Sept-Îles (archives) Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Même constat sur la Côte-Nord, où le Cégep de Sept-Îles compte maintenant 77 étudiants inscrits, soit 13 de plus qu’en 2020.

À Baie-Comeau, la cohorte reste toutefois stable par rapport à 2020, avec 54 personnes, mais tout de même en hausse de huit inscriptions par rapport à 2019.

On est sur une séquence de deux bonnes années, il n’y a pas eu la baisse escomptée cet automne. On est en nombre d'étudiants de première année assez stable, entre 20 et 25 par année , explique Marc Rochette, directeur des études au Cégep de Baie-Comeau.

Marc Rochette, directeur des études au Cégep de Baie-Comeau (archives). Photo : Radio-Canada / Benoit Jobin

Un nombre appréciable, estime-t-il, mais encore sous la capacité d'accueil maximale de l’établissement.

Une situation semblable dans plusieurs autres cégeps de l’Est-du-Québec.

On est un peu en deçà [de la capacité maximale], mais on a des cohortes qui sont suffisamment volumineuses pour avoir une belle vie de programme et où l’on a du temps de qualité à accorder à chaque étudiant , explique Marie-Claude Deschênes, directrice générale du Cégep de La Pocatière.

Cette dernière estime que pour attirer davantage d'étudiants, c’est l’ensemble de la profession qu’il faudra rendre plus attirante.

D'après les informations de Camille Lacroix