Microsoft veut que vous laissiez tomber les mots de passe

Exit le bouton « mot de passe oublié »! À quelques semaines du lancement de Windows 11, Microsoft propose de se débarrasser des mots de passe pour de bon afin de se connecter à Outlook, OneDrive, Xbox et de nombreux autres services du géant de l’informatique.

Dès maintenant, il est possible de naviguer à travers les logiciels de Microsoft sans jamais entrer de mot de passe.

L’entreprise mise sur des méthodes de connexion plus sécuritaires, comme l’application Microsoft Authenticator, l’outil d’identification biométrique Windows Hello, les clés de sécurité ou encore les traditionnels courriels et textos.

Authenticator, par exemple, permet de faire le saut et de désactiver le mot de passe d’un compte Microsoft, une fois relié à l’application. Il suffit de se rendre dans les paramètres, d’aller dans les options de sécurité avancées, puis dans Sécurité supplémentaire et de suivre toutes les étapes indiquées. Les internautes peuvent faire marche arrière à tout moment.

L’objectif de Microsoft, qui travaille depuis des années sur ces solutions de remplacement, est de faire disparaître le concept de mot de passe, à l’origine de nombreux problèmes de cybersécurité.

Ces options ont déjà été proposées aux utilisateurs et utilisatrices de comptes professionnels en mars dernier, afin de répondre aux besoins liés au télétravail. Mais voilà qu’elles s'étendent à l’ensemble des comptes, à temps pour le lancement du système Windows 11, prévu le 5 octobre prochain.