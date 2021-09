21 ans après le décès d’Adam Ranger, des conducteurs ne s’immobilisent toujours pas

Madame Boulanger est membre du comité Souvenons-nous du petit Adam qui fait la promotion de l’obligation d’immobiliser son véhicule lorsqu’un autobus scolaire est à l’arrêt pour faire entrer ou sortir les écoliers.

Encore cette année, on dirait que le message n'est pas passé auprès des gens. On est très découragé.

Adam Ranger est ce jeune garçon qui, le 11 février 2000, alors âgé de cinq ans, a été happé mortellement par un camion alors qu’il sortait de son autobus scolaire devant son domicile.

Joëlle Boulanger souligne que 19 infractions ont été rapportées à Mattawa où des caméras sont en place sur certains autobus.

La police de Sudbury a quant à elle relevé deux infractions du genre en 2020.

Il est illégal de ne pas immobiliser votre véhicule quand les feux rouges intermittents d’un autobus scolaire arrêté sont allumés. Si vous ne vous arrêtez pas, des accusations peuvent être portées contre vous :

Première condamnation : amende de 400 $ à 2 000 $ et six points d'inaptitude.

Condamnations suivantes : amende de 1 000 à 4 000 $, six points d'inaptitude et peine d'emprisonnement potentielle (d'une durée allant jusqu'à six mois).

Source : Gouvernement de l'Ontario