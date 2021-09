Lancement de la plus longue campagne électorale municipale en 20 ans

Au printemps dernier, l'Assemblée nationale a décidé de prolonger d'une semaine la campagne municipale pour répondre à la crise sanitaire. C'est entre autres pour donner plus de temps pour le vote par correspondance.

En commençant plus tôt, on peut transmettre les bulletins de vote par la poste plus rapidement aux électeurs et les électeurs ont un peu plus de temps pour le retourner à temps.

Une citation de :Julie St-Arnaud Drolet, porte-parole pour Élections Québec