Tirage au sort pour 15 terrains en location au Témiscamingue

Ces terrains, d’une grandeur de 6000 mètres carrés en moyenne, sont situés aux abords du lac Moran, à Béarn, et du lac Témiscamingue, dans la Ville de Témiscaming.

Par tirage au sort, les gens ont la possibilité d’obtenir un bail de location en villégiature, pour un prix annuel variant de 610 à 1510 $. Selon la MRC, ces terrains ont une valeur marchande qui oscille entre 25 000 $ et 50 000 $.

À lire aussi : Des terrains à 296 $ par année très prisés à Laverlochère

Le dernier concours, c’est 14 terrains qu’on avait, et il y a 372 personnes qui avaient manifesté leur intérêt, qui avaient acquis un billet pour pouvoir participer au tirage des terrains. Oui, il y a beaucoup d’intérêt pour ça. Il faut se rappeler que c’est un pouvoir que détient la MRC. On a le choix de le faire ou de ne pas le faire. Nous, on a choisi de le faire et de rendre le territoire accessible à la population , explique la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc.

Le concours prend place jusqu’au 24 octobre. Les gagnants du tirage seront contactés par la MRC en novembre.

Ces 15 terrains s’ajoutent aux 5080 baux de villégiature actuellement gérés par la MRC.