COVID-19 : l’Alberta craint de manquer de soignants et demande l’aide d’autres provinces

L’information a été donnée mercredi par Verna Yiu la présidente de Service de Santé Alberta (AHSService de Santé Alberta ) en marge de la conférence de presse de la province sur les nouvelles restrictions pour limiter la propagation de la COVID-19.

Nous faisons face à notre plus grand défi en tant qu'organisme chargé des soins de santé, alors que la plupart d'entre nous espéraient que cette pandémie serait presque terminée [à ce moment-ci] , a déclaré Verna Yiu.

Verna Yiu a indiqué qu’un sommet de 270 patients se trouvaient aux soins intensifs mardi, le nombre le plus élevé jamais enregistré depuis le début de la pandémie. Les soins intensifs pour l’ensemble de la province sont occupés à 88 %, malgré le report de milliers de chirurgies et d’opérations et l’ajout de plus 132 places supplémentaires aux soins intensifs pour accueillir les patients ayant la COVID-19.

Ces chiffres prennent en compte les 132 places supplémentaires que nous avons ouvertes pour répondre à la demande. Sans ces places, nous serions à 156 % de notre capacité normale , a expliqué Verna Yiu.

Les régions rurales sont particulièrement touchées, puisque la zone nord, qui inclut Grande Prairie et Fort McMurray est à 108 % de sa capacité aux soins intensifs et la zone sud est à 100 %, alors que la zone de Calgary est à 83 %, la zone d’Edmonton à 89 % et la zone centrale à 90 %.

De l’aide d’autres provinces

Verna Yiu a ajouté que l’Alberta allait demander si d'autres provinces pourraient être en mesure d'accueillir des patients aux soins intensifs ou si du personnel qualifié pourrait être envoyé en renfort pour travailler dans les unités de soins intensifs.

Un porte-parole du ministère de la Santé de la Saskatchewan a déclaré que pour le moment, la Saskatchewan n'a pas la capacité de recevoir des patients supplémentaires aux soins intensifs venant de l'extérieur de la province .

L'Ontario étudie la demande de l'Alberta, a déclaré jeudi une porte-parole de la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott.

Nos responsables évaluent actuellement le soutien que nous pourrions offrir à l'Alberta , a déclaré le porte-parole dans une déclaration écrite.

Le premier ministre par intérim du Manitoba Kelvin Goertzen a déclaré en point de presse que la province n’avait pas reçu de demande officielle de l’Alberta, mais que la province était ouverte à l’idée d’apporter une aide, tant qu’elle le pourrait.

La Colombie-Britannique n’a pas encore réagi.

Nouveaux protocoles de triage

Verna Yiu a aussi confirmé qu' AHSServices de santé Alberta se prépare à adopter au besoin de nouveaux protocoles de triage, mais qu’ils seront un dernier recours .

Le protocole de triage pour les soins critiques (Critical Care Triage protocol) est un document de 52 pages élaboré par AHS et décrit comment doivent fonctionner les unités de soins intensifs qui n'ont plus les ressources nécessaires pour soigner tous les patients.

Le document n’a pas été utilisé à ce jour en Alberta, mais il a été révisé en mai dernier.