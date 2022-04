Hector-Louis Langevin : défenseur des francophones et créateur des pensionnats

Son nom a été retiré, entre autres, de bâtiments, d’écoles et d’infrastructures en raison de son rôle dans la création du système des pensionnats pour Autochtones financé par le gouvernement fédéral.

La voix du Québec à Ottawa

Journaliste, avocat et politicien, Hector-Louis Langevin jongle avec les trois professions tout au long de sa vie, qu’il a passée en grande partie au Québec. Il fait ses débuts en politique comme conseiller municipal, puis maire de la ville de Québec en 1858.

Il entre ensuite à l’Assemblée législative de la Province du Canada (aujourd’hui le Québec et l’Ontario) sous la bannière du Parti bleu, allié avec le Parti libéral-conservateur de John A. Macdonald.

Lors des Conférences de Charlottetown et de Québec (1864), ainsi que celle de Londres (1866), il réussit à faire inscrire le système d’éducation séparé des écoles dites publiques (protestantes) et des écoles séparées (catholiques) dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, qui a constitué le Canada moderne.

Les élèves de l'École Langevin, qui demandent depuis longtemps de retirer le nom d'un homme considéré comme l'un des architectes du système des pensionnats autochtones du Canada, ont remporté gain de cause. Leur école sera renommée Riverside. Photo : CBC/Mike Symington

Le directeur de la Société historique francophone de l’Alberta, Denis Perreaux, rappelle que, lors de ses visites en Alberta, il n’était pas rare qu'Hector-Louis Langevin soit accueilli et hébergé par des membres de l’élite francophone.

Le fait qu’il était en communication avec le leadership francophone montre qu’il a à tout le moins été sensibilisé sur les réalités francophones de l’ouest , dit-il.

De l’expansion vers l’ouest aux pensionnats pour Autochtones

Malgré sa méfiance manifeste à l’endroit des anglophones, Hector-Louis Langevin est un fervent fédéraliste. Il utilise notamment les pages des journaux dont il est rédacteur en chef ou propriétaire pour promouvoir la fédération des colonies de l’Amérique du Nord, puis l’expansion vers l’ouest et la création du chemin de fer.

Au cours des années suivant la Confédération, il occupe plusieurs postes importants dans le Cabinet de John A. MacDonald.

Comme ce dernier, il perd son siège lors du scandale du Pacifique en 1873, où les membres du Cabinet conservateur sont accusés d’avoir sollicité de l’argent de la part d’un magnat du transport maritime, pour financer les élections en échange du contrat de construction du chemin de fer du Canadien Pacifique.

Le pont Langevin, qui traverse la rivière Bow à Calgary, a été renommé pont de la Réconciliation en 2017. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

De retour en poste cinq ans plus tard, Hector-Louis Langevin reprend son rôle de ministre des Travaux publics dans le gouvernement MacDonald.

C’est dans ce rôle qu’il orchestre, au nom du gouvernement, la mise sur pied du système de pensionnats pour Autochtones.

En 1883, il dépose un projet de loi pour la création de trois pensionnats dans les Territoires du Nord-Ouest, qui inclut à l’époque le Yukon et une partie de l’Alberta et de la Saskatchewan.

L’objectif avoué est d’éloigner les enfants de leur communauté afin qu’ils abandonnent leur statut et participent à l’économie du marché.

Les écoles sont considérées comme des moteurs de changements culturels et spirituels : les "sauvages" deviendront des hommes blancs chrétiens , peut-on lire dans le rapport de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, publié en 2015.

En 2017, le gouvernement fédéral a retiré le nom de Langevin de l'édifice où se trouve le bureau du premier ministre, situé face à la colline du Parlement. Photo : Radio-Canada / CBC

Le but était de créer un tel dégoût de leur propre culture qu'ils seraient humiliés à l’idée de leurs origines et qu’ils sortiraient de l'école en ayant tout perdu sauf leur sang , explique Linda ManyGuns, vice-présidente adjointe pour l’autochtonisation et la décolonisation à l'Université Mount Royal

Toutefois, selon certains historiens, dont Denis Perreaux, il est important de rappeler qu'Hector-Louis Langevin suivait les directives de John A. MacDonald, fervent défenseur du système des pensionnats.