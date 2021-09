Plus aucune piscine intérieure ouverte à Jonquière

Les amateurs de natation et d'autres sports aquatiques du secteur de Jonquière n'ont actuellement accès à aucune piscine.

Les piscines du Cégep de Jonquière, du Foyer des loisirs et de l'École secondaire Kénogami sont toutes les trois fermées en raison de bris.

Au Cégep de Jonquière, la porte-parole, Sabrina Potvin, a indiqué que la piscine devrait rouvrir en janvier. Une fissure doit être colmatée d'ici là.

Du côté du Foyer des loisirs d'Arvida, le conseiller municipal et président de la commission des sports et du plein air de Saguenay, Michel Thiffault, a précisé qu'il a fallu interrompre les activités au milieu du mois d'août parce que les joints de la piscine présentaient des fuites. Il espère une réouverture dans un mois et demi.

Au Centre de services scolaire De La Jonquière, on indique qu'un bris s'est produit lors du remplissage du bassin de l'École secondaire Kénogami, ce qui explique la fermeture temporaire.