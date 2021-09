Comme il l'avait fait en 2019, l'ex-président démocrate a soutenu le leader libéral en prévision du vote de lundi.

Je souhaite le meilleur à mon ami Justin Trudeau aux prochaines élections au Canada , a écrit M. Obama. Justin a été un leader efficace et une voix forte pour les valeurs démocratiques, et je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble.

Peu de temps après, sur Twitter, Justin Trudeau s'est dit très heureux de recevoir l'appui de son ami Barack Obama .

Barack Obama a été président des États-Unis de 2009 à 2017. Entre 2015 et 2017, alors qu'ils étaient tous deux au pouvoir, MM. Obama et Trudeau ont affiché une relation chaleureuse et une collaboration naturelle sur certains enjeux, notamment les changements climatiques à l'époque de la conférence de Paris, en 2016.

Justin Trudeau et Barack Obama, lors de la visite de ce dernier à Ottawa, le 29 juin 2016 Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

S'il s'agit d'un appui de taille, il ne risque toutefois pas d'avoir un impact réel sur cette campagne, même si la lutte s'avère très serrée.

Selon les agrégateurs de sondages, les libéraux et les conservateurs d'Erin O'Toole sont presque à égalité dans les intentions de vote, à environ 32 %. Les probabilités que les Canadiens élisent un gouvernement minoritaire sont quant à elles d'un peu plus de 80 %.