51 nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick et 9 personnes aux soins intensifs

La région de Fredericton compte le plus grand nombre de nouveaux cas, soit 21, alors que la région de Campbellton en compte 12 nouveaux et celle de Moncton, 10. Les régions de Saint-Jean, Edmundston et Bathurst comptent respectivement un, quatre et trois nouveaux cas. La province rapporte maintenant 336 cas actifs, soit 12 de moins que son record.

Quinze personnes sont hospitalisées en raison de la COVID-19 dans la province, dont neuf aux soins intensifs.

Face à l'augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations, les autorités ont annoncé mercredi qu'une preuve de vaccination serait exigée pour avoir accès à de nombreux commerces et services.

Nous constatons une augmentation des rendez-vous de vaccination depuis que nous avons annoncé nos nouvelles mesures qui entreront en vigueur la semaine prochaine , a souligné la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, dans un communiqué.

Plus de 77 % des 12 ans et plus ont reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19 jusqu'à présent.

D’autres cas dans les écoles

Après avoir rapporté des cas dans plusieurs écoles ces derniers jours, la santé publique rapporte des cas dans d'autres écoles de la province. Les communautés scolaires ont été informées et la santé publique s’occupe de la recherche des contacts.