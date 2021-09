Des organismes fransaskois lancent un site Internet pour contrer l’intimidation

Quatre organismes communautaires regroupés dans le Partenariat provincial interculturel publient ensemble un « microsite » afin de lutter « contre l’intimidation, le racisme, et la discrimination ».

L'Assemblée communautaire fransaskoise, la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan, le Conseil culturel fransaskois et le Conseil des écoles fransaskoises veulent ainsi prolonger le dialogue entamé en octobre 2020 et agir sur les résultats du sondage réalisé en novembre sur l’intimidation, explique la présidente du Conseil culturel fransaskois et co-porte-parole du Partenariat provincial interculturel, Anne Brochu-Lambert.

Elle ajoute dans un communiqué que cette initiative résulte aussi des premières formations déployées en mars 2021 pour faire face à la malveillance au sein de la communauté.

Nous poursuivons cet appel au dialogue et à la coopération au nom d’une communauté accueillante, ouverte et dynamique. Une citation de :Anne Brochu-Lambert, présidente du Conseil culturel fransaskois et co-porte-parole du Partenariat provincial interculturel

Selon le communiqué, le microsite permet, entre autres, de « faciliter les communications entre les organismes francophones, le grand public et le Partenariat ».

À partir de cette page, les internautes pourront notamment suivre les avancées des diverses collaborations et s’inscrire aux activités offertes par le Partenariat, ajoute la présidente de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan et co-porte-parole du Partenariat, Sylvie Niyongere.

Le Partenariat invite d’ailleurs « tout organisme du réseau associatif à participer et contribuer en vue d’actions tangibles » à la lutte contre le racisme, la discrimination et l’intimidation au sein de la communauté.