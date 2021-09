« Je ne suis pas opportuniste », se défend Marie France Trudel

Marie France Trudel se défend de revenir en politique par opportunisme en joignant le parti Québec Forte et Fière (QFF).

Je vous avoue que je ne pensais pas solliciter un autre mandat , a lancé Marie France Trudel lors de l'annonce officielle de sa candidature au sein du parti de Bruno Marchand, jeudi matin.

La nouvelle recrue de QFFQuébec Forte et Fière est une proche d'Équipe Labeaume, devenue Équipe Marie-Josée Savard en vue des prochaines élections municipales. Elle a été élue sans interruption entre 2005 et 2017 et a traversé trois élections au côté du maire sortant Régis Labeaume. Elle était aussi directrice générale d'Équipe Labeaume jusqu'au printemps dernier.

La candidate s'est donc rapidement défendue d'être opportuniste dans le cadre de ce retour en politique. Je ne suis pas opportuniste. Je vous dirais que je suis folle de me rembarquer là-dedans, mais c'est ma passion , répond-elle.

Elle assure revenir pour ses concitoyens , disant qu'il ne s'est rien passé dans Sainte-Thérèse depuis 4 ans, pas plus que dans Beauport . [...] Les planètes se sont alignées , mentionne-t-elle. Ça n'en prenait pas plus pour raviver la flamme .

Le choix de se joindre à Bruno Marchand est lié en partie aux différents changements au sein de l'ancien parti de Régis Labeaume. Il n'y a plus d'Équipe Labeaume. Ça a changé de nom, de conseillers, de candidats. La majorité ne revient pas , répond-elle.

Lutte

Tout comme lors des élections de 2017, Marie France Trudel s'opposera à la colistière de Québec 21 dans le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, ce qui n'est pas sans conséquence.

Si elle gagne, elle pourrait cette fois priver Jean-François Gosselin de faire son entrée à l'Hôtel-de-Ville. En 2017, Marie France Trudel avait perdu par 60 voix contre Nancy Piuze, avant qu'elle ne cède sa place à son chef Jean-François Gosselin.

Elle assure que sa candidature n'est pas motivée par une revanche. Moi, ce qui m'anime, c'est de redonner du service aux citoyens. Je ne me bats contre personne. Moi, je me bats pour mes citoyens , fait-elle valoir.

Confiance chez Québec 21

Le chef de Québec 21 a remis en doute la candidature de Marie France Trudel et en a profité pour envoyer une flèche au parti de Marie-Josée Savard.

Jusqu'à tout récemment, elle était avec Équipe Labeaume-Savard. C'est incroyable. Ça dit que Mme Savard, elle n'a pas été capable de la garder , croit Jean-François Gosselin.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Contrairement aux dires de Mme Trudel, le chef de Québec 21 affirme que son parti à livrer la marchandise dans le district. En 2017, les citoyens ont montré la porte à Mme Trudel. Quand on est arrivé dans le district, il y avait un paquet de dossiers qui traînaient depuis 12 ans. Ça a pris 12 mois de les régler .

Jean-François Gosselin se dit en bonne posture pour remporter le district le 7 novembre prochain.

Parité

Avec l'annonce de trois nouvelles candidates, dont Charlotte Vachon dans Maizeret-Lairet et Sophia Laababsi, dans le district du Plateau, l'équipe de Bruno Marchand est maintenant au complet, composée majoritairement de femmes. QFFQuébec Forte et Fière présentera 13 femmes et 8 hommes dans les 21 districts de Québec.

Quand on a annoncé qu'on serait paritaire, on nous a dit que c'était difficile d'attirer des femmes en politique. Vous avez la démonstration que c'est possible , s'est réjoui Bruno Marchand.

Outre QFFQuébec Forte et Fière , le parti Transition Québec annoncera son équipe complète jeudi, tout comme Équipe Marie-Josée Savard.

La campagne électorale débute officiellement vendredi.

Avec la collaboration d'Olivier Lemieux