L’industrie touristique de l’Outaouais a repris du galon cet été

Grâce à la relance de l’industrie en juin et à l’allègement des mesures sanitaires, 71 % des entreprises disent avoir connu une saison de très bonne à exceptionnelle, selon un sondage mené par Tourisme Outaouais.

Les secteurs du plein air et de l’hébergement touristique estiment que l’été 2021 aura été meilleur que 2019, souligne, par voie de communiqué la présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear. Ce n'est pas nécessairement le cas des entreprises.

La majorité des entreprises ont connu un très bon été, meilleur que celui de 2020, mais pas nécessairement aussi bon que celui de 2019 , explique-t-elle.

Mais tout de même, plus de la moitié des entreprises sondées ont mentionné avoir eu un nombre de visiteurs plus élevé à beaucoup plus élevé à l’été 2021 qu’à l’été 2019 .

L’achalandage a connu une augmentation cet été par rapport à 2020, selon ce qu’ont observé 83 % des répondants.

Le tourisme local explique en partie cette hausse, alors que la pénurie de main-d’œuvre explique pour sa part une baisse d’achalandage pour des entreprises qui n’ont pu opérer au maximum de leur capacité, précise Mme Kinnear.