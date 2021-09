Un élève de l’École La-Belle-Cloche, à Rollo Bay, a été déclaré positif à la maladie. Il a fréquenté l’école jeudi, le 16 septembre, indique le ministère provincial de la Santé et Mieux-être.

L’École La-Belle-Cloche sera fermée vendredi, afin de permettre aux autorités de santé publique d’effectuer une recherche exhaustive des contacts , indique le ministère dans un communiqué.

La santé publique va communiquer avec toutes les personnes associées à l’École La-Belle-Cloche qui seront considérées comme contacts étroits d’une personne qui a contracté la COVID-19, annonce la docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Pavillon de l'Est à l'Île-du-Prince-Édouard, qui regroupe l'école de langue française La-Belle-Cloche (archives). Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Quant aux élèves et au personnel de l’école qui ne sont pas considérés comme des contacts étroits, ils sont invités à être attentifs à l’apparition de symptômes. S’ils en ressentent, on leur demande de s’isoler et de passer un test de dépistage.

Le cas à l’école francophone est lié à l’éclosion qui a été déclarée il y a quelques jours à l’école primaire anglophone West Royalty, à Charlottetown, selon le gouvernement provincial.

10 nouveaux cas signalés jeudi

Un total de 10 nouveaux cas de COVID-19, dont neuf associés à l’école West Royalty, ont été signalés jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard. Six des personnes atteintes ont entre 10 et 19 ans, et trois sont des enfants de moins de 10 ans.

Cela porte à 37 le nombre de cas actifs connus des responsables de santé publique à travers la province. Il s’agit d’un sommet depuis le début de la pandémie.

On ne déplore aucune hospitalisation.

Cette flambée d’infections au coronavirus chez des enfants a incité le gouvernement a rehausser au niveau de risque élevé les mesures de santé publique dans toutes les écoles de la province, y compris celles de la Commission de langue française.

Le port du masque est maintenant requis chez les élèves de la 4e à la 12e année et on a établi des cohortes parmi les jeunes pour limiter les contacts.

L'école West Royalty Elementary, à Charlottetown Photo : CBC / Jane Robertson

À l'école primaire West Royalty, à Charlottetown, les cours en personne doivent reprendre lundi pour les personnes qui ne sont pas en isolement. L'école a été fermée toute la semaine.

La Dre Morrison a souligné jeudi qu'il est important pour les élèves de retourner en classe.

La médecin hygiéniste en chef explique que toute la classe est en isolement lorsqu’on y rapporte un cas. Elle assure que 500 personnes sont considérées comme étant des contacts étroits en lien avec les cas dans les écoles et que la majeure partie de ces personnes sont liées à l’école West Royalty.

Centre de dépistage temporaire

La santé publique va mettre sur pied un centre de dépistage temporaire à l’école West Royalty vendredi après-midi. Le centre ne s’adresse qu’aux élèves de l’école qui n’ont pas de symptôme et qui ne sont pas en isolement, ainsi qu’aux membres du personnel qui répondent aussi à ces deux critères et qui n’ont pas reçu deux doses du vaccin contre la COVID-19.

C’est important qu’on fasse tous ces tests pour voir s’il y a d’autres enfants qui sont positifs. J’espère que non, mais je m’inquiète un peu. Une citation de :La Dre Heather Morrison, médecin-hygiéniste en chef de l’Île-du-Prince-Édouard

La docteure Heather Morrison, médecin hygiéniste en chef de l'Île-du-Prince-Édouard (archives). Photo : Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

Elle demande aux enfants de ne pas participer aux activités parascolaires avant qu’ils n’aient reçu un test négatif vendredi. Pour ce qui est des activités qui n’ont aucun lien avec l’école, la Dre Morrison a demandé à ceux et celles qui auraient des symptômes de la COVID-19 de ne pas y participer.

La médecin-hygiéniste en chef promet une mise à jour samedi sur les tests de dépistage.

Vaccination

En date du 15 septembre, au moins 92 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et plus de 84 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux individus de 12 ans et plus.