Kelvin Goertzen annonce une session parlementaire de deux semaines en octobre

Le retrait des cinq projets de loi du gouvernement progressiste-conservateur, déposés sous le leadership de Brian Pallister, permettra que les travaux parlementaires soient d’une durée d'environ deux semaines, selon Kelvin Goertzen. La réforme controversée du système de l’éducation figure parmi ces projets de loi qui n'iront pas de l'avant.

Notre agenda n’est pas très chargé, car les cinq projets de loi, qui constituaient l’agenda principal, ont été retirés. Une citation de :Kelvin Goertzen, premier ministre du Manitoba

M. Goertzen explique qu’il s’est entendu avec les leaders parlementaires du Nouveau Parti démocratique et du Parti libéral pour que le retrait de ces projets de loi soit voté lors du premier jour de la session parlementaire.

Le plus controversé d’entre eux est le projet de loi 64, qui porte sur la modernisation de l'éducation, et prévoit l'abolition des 37 principales divisions scolaires pour les remplacer par une seule autorité provinciale.

Reconnaissance des terres autochtones

Le premier ministre a annoncé la création d’un groupe de travail afin de doter l'Assemblée législative d'une politique lui permettant reconnaître qu'elle siège sur le territoire traditionnel des Autochtones et des Métis.

Formé de Greg Nesbitt, député de Mont-Riding et d'Andrew Smith, député de Lagimodière, le groupe de travail sera présidé par Eileen Clarke, l'ancienne ministre des Affaires autochtones et des Relations avec le Nord. Celle-ci avait quitté son poste à la suite des propos de Brian Pallister sur la colonisation du Canada.

Dans un communiqué, le caucus du Parti conservateur indique que le groupe de travail doit remettre un rapport complet au leader du gouvernement d’ici le 22 octobre et qu'un comité consultatif l'examinera par la suite.

Eileen Clarke était la ministre manitobaine des Relations avec les Autochtones et le Nord. Photo : Radio-Canada

Dans le communiqué, Eileen Clarke se dit honorée d'avoir été choisie pour présider ce groupe de travail et affirme que le comité travaillera en consultation avec les dirigeants autochtones .

Nous consulterons les dirigeants autochtones afin de nous assurer que l'Assemblée législative reconnaît et honore les communautés autochtones alors que nous progressons envers la réconciliation. Une citation de :Eileen Clarke, présidente du groupe de travail

Changements à la rencontre annuelle des premiers ministres

Kelvin Goertzen annonce par ailleurs qu’il ne présidera pas la rencontre annuelle des premiers ministres du Canada, et qu'il souhaite plutôt en être le vice-président. Son prédécesseur, Brian Pallister, devait être l’hôte de cette rencontre cette année.

M. Goertzen explique qu’il a contacté John Horgan, le premier ministre de la Colombie-Britannique, pour lui proposer d'assumer la présidence de la rencontre. Selon Kelvin Goertzen, M. Horgan a accepté d'en être le président pour le reste de l’année .