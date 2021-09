Altercation entre un individu antimasque et le directeur de la Cité des Jeunes

L’homme, dont l’enfant fréquente la polyvalente, est survenu mardi dans le bureau de la direction pour dénoncer l’obligation pour les élèves à porter le masque.

Rapidement le ton de la conversation est monté et une dispute a éclaté.

Calme-toi , l’exhorte le directeur dans une vidéo publiée sur les médias sociaux par l’homme en question.

Quelques instants plus tard, il menace de poursuivre les responsables scolaires et ajoute : je vais aller chercher tous les directeurs de tous les districts scolaires francophones icitte et je vais tous les faire faire payer.

Peu après, deux policiers de la Force policière d’Edmundston sont intervenus et ont escorté l’homme à l’extérieur de l’école.

Une enquête est en cours

L’inspecteur Steve Robinson de la police d’Edmundston confirme au téléphone que deux agents sont intervenus à l’école. Il ajoute qu’une enquête est en cours et que des accusations pourraient être portées.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest (DSFN-O) a envoyé une lettre à l’individu lui interdisant l’accès aux terrains de toutes ses écoles.

Le District scolaire francophone Nord-Ouest confirme qu'un incident est survenu le 14 septembre à la Cité des Jeunes A.-M.-Sormany, une école secondaire d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Des parents ont confié à Radio-Canada être inquiets. Une mère a envoyé une lettre à la direction de l'école pour faire part de son malaise devant cette situation.

La direction du DSFN-O a indiqué qu’elle n’accorderait pas d’entrevue au sujet des événements, mais qu’elle prend cet incident très au sérieux.

Notre priorité est de protéger la santé et la sécurité de nos élèves et de notre personnel , ajoute dans un courriel la porte-parole du district, Julie Poulin.

L’individu n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Marie-Hélène Lange