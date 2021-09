CHSLD Herron : « Si j’avais eu l’équipement, j’aurais dormi là »

Elle y a fait deux exceptions, le 29 mars et le 30 mars. Sur place, une employée du CIUSSS l’informe que des plateaux de repas sont sur le plancher, des patients sont souillés, d'autres malnutris. J’étais extrêmement étonnée, car je n'avais jamais vu quelque chose pareil , a raconté jeudi la médecin de famille, qui travaillait au CHSLD Herron depuis 2018.

Elle se souvient avec émotion d'une de ses patientes, une femme très fière de 98 ans, dont la condition s'était rapidement détériorée et qui ne pouvait plus avaler ou parler. Elle l'a donc fait transférer à l'hôpital pour des raisons humanitaires . Elle y est morte quelques jours plus tard.

Son regard demandait de l’aide. J'ai pris sa main et je suis restée avec elle jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. C’est un regard que je ne peux pas oublier , a dit la médecin en larmes.

Du 31 mars au 10 avril, la témoin, comme ses deux collègues, les docteures Orly Hermon et Lilia Lavallée, décide néanmoins de continuer à consulter ses patients, mais à distance. Elle justifie sa décision – un choix stratégique , précise-t-elle – par le fait qu'il n'y avait pas assez d'équipement de protection personnelle, notamment.

Le personnel de Herron tombait jour après jour. Pas juste une toux, c’était des gens avec des pneumonies, des difficultés respiratoires [...] On s’est demandé : est-ce qu’on serait plus utile sur place ou on reste plus loin en essayant de garder l'équipement pour les gens qui en avaient besoin sur le plancher? a-t-elle témoigné.

Les médecins suivaient également les directives du gouvernement, poursuit-elle, qui les encourageaient à minimiser le contact avec les patients parce qu’ils pourraient eux-mêmes devenir des vecteurs de la COVID-19.

Les trois médecins de la résidence ne sont revenues à Herron que le 11 avril, soit le lendemain de la publication d’un article de The Gazette, qui détaillait les piètres conditions dans lesquelles vivaient les résidents de ce CHSLD.

Les propos de la témoin ont semblé étonner la coroner Géhane Kamel, qui a demandé pourquoi personne n’avait sonné l’alerte plus tôt. Il va falloir 10 jours avant que ça se passe, après l'intervention de la Gazette, c’est ça qui me titille , a-t-elle souligné, tenant néanmoins à remercier la Dre Adriana Ionescu pour son travail.

Si j'avais eu l’équipement, j'aurais dormi là , a assuré la médecin.

Cette dernière a tenu à préciser que la tâche à accomplir était colossale même si elle travaillait à distance. C’était la folie furieuse. J'appelais les pharmacies, les familles, je recevais des appels d’Herron, et en plus j'avais des patients dans deux autres résidences de personnes âgées , a-t-elle souligné.

La présence des médecins était vitale

Un peu plus tard, une autre témoin, Victorine Leunga, une infirmière et coordonnatrice au CIUSSS qui est arrivée en renfort à Herron le 3 avril, a fait part de ses doutes sur l’efficacité de la télémédecine.

Selon elle, il aurait été plus bénéfique que les trois médecins soient sur place début avril, car elles connaissaient les résidents, à la différence des employés du CIUSSS.

Cette pratique leur faisait en outre perdre beaucoup de temps, a ajouté Mme Leunga. On était devenus des adjoints des médecins , dit-elle. Comme infirmière le matin on faisait la tournée pour voir les résidents qui ne vont pas bien, et chaque fois il fallait appeler chacun des médecins pour faire le bilan .

Le 8 avril, elle a même écrit à la direction du CIUSSS pour lui faire part de ses préoccupations. On avait des décès tous les jours, et j'avais expliqué aux docteures Lavallée et Hermon que leur présence était vitale , a expliqué Mme Leunga.