Apprenez la danse Bollywood ou la cumbia à la Place des Arts

Bollywood, swing, cumbia, charleston, house ou encore danses traditionnelles haïtiennes… Le festival propose six soirées dansantes animées par Philippe Fehmiu, chacune centrée sur un style en particulier. Ces événements ouverts au grand public se tiendront du jeudi 16 au samedi 18 septembre, puis du jeudi 23 au samedi 25 septembre, de 19 h à 22 h.

Des danseurs et des danseuses de profession seront sur place pour enseigner aux néophytes les principaux mouvements des styles de danse à l’honneur. Des musiciens et musiciennes se joindront également à la fête pour rythmer chacun des ateliers.

Que vous soyez en solo, en duo ou en famille, pas besoin de savoir danser, il suffit d’être curieux et d’aimer la musique , ont affirmé dans un communiqué Janie et Marcio, porte-parole de l’événement et duo gagnant de la deuxième saison de l’émission Révolution.

Des dimanches consacrés à la famille

D’autres activités familiales sont prévues à l’horaire à l’occasion des Fêtes famille qui auront lieu les dimanches 19 septembre, sous le thème La cour de récréation, et 26 septembre, sous le thème La forêt enchantée. Marelle théâtrale, danse urbaine, corde à sauter, ateliers de chant ou de fabrication d’accessoires de décor : une foule d’activités variées est proposée pour les jeunes et leurs parents.

Mesures sanitaires obligent, il faut réserver sa place sur le site de la Place des Arts  (Nouvelle fenêtre) . Les participantes et participants âgés de 13 ans et plus devront également présenter leur passeport vaccinal pour accéder aux activités du festival.